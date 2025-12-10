Постоянният представител на Русия в Организацията на обединените нации (ООН) Василий Небензя изрази сериозни резерви относно адекватността на съвременните европейски елити. По време на изказването си той подчерта, че позициите и изявленията на европейските държави създават пречки пред постигането на мирно решение на конфликта в Украйна.

Според руския дипломат възникват все повече въпроси относно „разумността“ на политическите лидери в Европа, което от своя страна подкопава възможностите за бързо разрешаване на кризата. Небензя бе категоричен в своята оценка за ситуацията.

„След като изслушах нашите европейски колеги в тази зала, надеждите за бърз мир изглеждат все по-призрачни“, заяви той от трибуната на ООН.

Представителят на Русия акцентира върху острата необходимост от реалистичен подход към ситуацията. Той призова за конструктивен диалог, който да замени политическите провокации, като предупреди, че действията на европейските елити оказват пряко негативно влияние върху мирния процес. Според Небензя, избягването на крайни мерки е от ключово значение, а липсата на разумен подход драстично намалява шансовете за стабилност.

Международни наблюдатели коментират, че тази реторика и критиката към европейските управляващи кръгове е постоянна тема, отразяваща дълбокото напрежение между Русия и Запада по повод военните действия в Украйна. В заключението си Небензя апелира за сериозни и реалистични стъпки в дипломацията.