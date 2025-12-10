Неочакван герой поведе Барселона към ценен успех над Айнтрахт

Барселона победи Айнтрахт Франкфурт с 2:1 на „Камп Ноу“ в мач от шестия кръг на Шампионска лига. Германските „орли“ поведоха през първата част чрез Ансгнар Кнауф, но през втората част за кратко време бе реализиран обрат с две попадения на Жул Кунде.

- Реклама -

С този успех Барса събра десет точки в актива си на 13-ото място, докато Айнтрахт заема 30-ото място с едва четири точки. В следващия кръг от турнира, който е през януари, Барселона гостува на Славия Прага, докато Франкфурт има визита на Карабах в Азербайджан.

НЕ ПРИЗНАХА ГОЛ НА ЛЕВАНДОВСКИ

В десетата минута гол за каталунците не бе признат. Алехандро Балде пусна подаване към Рафиня, който веднага намери Левандовски и полякът не сбърка, но се оказа, че бразилецът е бил в засада и резултатът остана 0:0.

В 14-ата минута Жерар Мартин пробва късмета си с тежък удар от дистанция, топката полетя към горния десен ъгъл, но Цетерер се справи и изби в корнер, от който не последва опасност за вратата му.

ГОЛ ЗА АЙНТРАХТ

В 21-вата минута Айнтрахт Франкфурт излезе напред в резултата. Натаниел Браун отне топката, напредна и даде пас за Ансгнар Кнауф, който преодоля Алехандро Балде, стигна до границата на наказателното поле и с шут в долния ляв ъгъл вкара за 0:1.

В 26-ата минута Барселона бе близо до бърз изравнителен гол. Жул Кунде влезе отдясно в наказателното поле и намери Фермин Лопес около точката на дузпата, но Робин Кох бе заел отлична позиция и блокира.

След около четвърт час затишие, Айнтрахт можеше да вкара втори гол в първата минута от добавеното време. Елиес Шкири получи пас на границата на наказателното поле и стреля към горния ляв ъгъл, но прати топката над вратата.

Това бе и всичко за първата част.

В началните секунди на втората част Жул Кунде допусна грешка при игра с глава в близост до собственото си наказателно поле, Фарес Шаиби открадна топката и нанесе удар, който Жоан Гарсия спаси с лекота.

В 48-ата минута влезлият на почивката от пейката Маркус Рашфорд бе изведен по левия фланг, навлезе в наказателното поле и върна назад за Рафиня, който нанесе изстрел високо над опразнената врата.

БАРСЕЛОНА ИЗРАВНИ

В 50-ата минута каталунците стигнаха до попадение за 1:1. Рашфорд завъртя перфектно центриране към включилия се в атаката Жул Кунде, френският защитник нанесе удар с глава в долния ляв ъгъл и се разписа.

Още в ответната атака Айнтрахт можеше да стигне до втори гол. Ансгнар Кнауф нанесе удар от границата на наказателното поле към горния ляв ъгъл, но топката срещна напречната греда. В ситуацията бе вдигнат и флаг за засада.

БАРСЕЛОНА ОБЪРНА

В 53-ата минута каталунците стигнаха до второ попадение. При удар на Педри топката бе изчистена в корнер. Последва късо изпълнение, Ламин Ямал качи топката на главата на Кунде, а той отново бе точен с глава – 2:1.

В 59-ата минута каталунците пропиляха добър шанс да си решат всичко. При бърза контраатака Роберт Левандовски намери Маркъс Рашфорд, който нанесе удар, но Артур Теат сложи тялото си на пътя на топката и изби в корнер, от който не последва нищо.

В 69-ата минута току влезлият от пейката Феран си спря по отличен начин пас отдясно, нагласи си на удобна позиция от наказателното поле за диагонален удар към долния ляв ъгъл, но прати топката встрани от вратата на Айнтрахт.

В 81-вата минута Рашфорд чукна вляво за Алехандро Балде, който изстреля много мощен удар по диагонал, но Михаел Цетерер се намеси. Секунди след това Жоан Гарсия без проблеми спаси удар на Ритсу Доан.