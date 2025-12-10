Около 20 задържани на антиправителствения протест в София, сред тях непълнолетен и издирван мъж

СДВР задържа около 20 души по време на антиправителствения протест в центъра на София, съобщиха от полицията. Част от тях са били спрени на контролно-пропускателните пунктове, изградени специално за охрана на проявата.

- Реклама -

Сред арестуваните е 16-годишен младеж, у когото полицаите са открили бомбички.

Друг задържан – 30-годишен мъж с криминални регистрации – е носил нож и бокс.

Трети мъж е бил задържан, след като не е представил документи за самоличност.

Още четирима протестиращи са били без лични карти, като при проверката е установено, че един от тях е издирван.

От СДВР уточняват, че сред арестуваните има и лица, носили наркотици и спрейове.

Полицията продължава проверки на място, а задържаните са отведени в районните управления за изясняване на случая.