Опозицията задейства шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

Шести вот на недоверие беше внесен срещу кабинета „Желязков“, като вносители са ПП–ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ. Искането е на тема „Провал в икономическата политика“ и идва на фона на масовите протести в цялата страна.
От ПП–ДБ заявиха, че именно икономическата политика на кабинета е довела до недоволството на хората. Премиерът Росен Желязков вече подчерта, че правителството няма намерение да подава оставка и е готов да участва в предстоящия дебат по вота на недоверие.
Според текущите разчети опозицията няма достатъчно гласове, за да свали кабинета. По правилник парламентът трябва да проведе гласуването между 24 и 48 часа след края на дебатите. Именно тогава ще стане ясно дали кабинетът „Желязков“ ще запази доверието на Народното събрание.
