От последните минути: Първи задържани на протеста в София

Двама души са задържани по време на антиправителствения протест в София, съобщиха от СДВР. И двамата са били спрени на специално изградените контролно-пропускателни пунктове около зоната на демонстрацията.
Първият задържан е 16-годишен, у когото са открити бомбички. Вторият е 30-годишен криминално проявен мъж, у когото полицията е намерила нож и бокс.
Органите на реда продължават да извършват проверки на КПП-тата с цел гарантиране на сигурността по време на демонстрацията.
