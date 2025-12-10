От последните минути: Първи задържани на протеста в София

Двама души са задържани по време на антиправителствения протест в София, съобщиха от СДВР. И двамата са били спрени на специално изградените контролно-пропускателни пунктове около зоната на демонстрацията.

Първият задържан е 16-годишен, у когото са открити бомбички.

Вторият е 30-годишен криминално проявен мъж, у когото полицията е намерила нож и бокс.

„Лицата са задържани преди да достигнат до основната зона на протеста“, уточняват от СДВР.

Органите на реда продължават да извършват проверки на КПП-тата с цел гарантиране на сигурността по време на демонстрацията.