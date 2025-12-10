От последните минути: Първи задържани на протеста в София

НА ЖИВО
      сряда, 10.12.25
          Снимка: БГНЕС
          Двама души са задържани по време на антиправителствения протест в София, съобщиха от СДВР. И двамата са били спрени на специално изградените контролно-пропускателни пунктове около зоната на демонстрацията.

          Първият задържан е 16-годишен, у когото са открити бомбички.
          Вторият е 30-годишен криминално проявен мъж, у когото полицията е намерила нож и бокс.

          Масов протест в триъгълника на властта: „Вън Пеевски и Борисов“ и искане за оставка на кабинета „Желязков“ Масов протест в триъгълника на властта: „Вън Пеевски и Борисов“ и искане за оставка на кабинета „Желязков“

          „Лицата са задържани преди да достигнат до основната зона на протеста“, уточняват от СДВР.

          Органите на реда продължават да извършват проверки на КПП-тата с цел гарантиране на сигурността по време на демонстрацията.

          Масов протест в триъгълника на властта: „Вън Пеевски и Борисов" и искане за оставка на кабинета „Желязков"

