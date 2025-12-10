Отмениха пресконференцията с носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо

Норвежкият Нобелов институт отмени планираната пресконференция с тазгодишната носителка на Нобеловата награда за мир, венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, малко преди официалната церемония в Осло.

- Реклама -

Мачадо, на 58 години, е подложена на 10-годишна забрана за пътуване, наложена от правителството на президента Николас Мадуро, и се укрива повече от година. Институтът заяви, че не разполага с информация за точното ѝ местонахождение.

Директорът на института Кристиан Берг Харпвикен коментира:

„Знам, че тя иска да дойде и е на път, но това е всичко, което знам.“

Той допълни, че все още не е ясно дали Мачадо ще успее да пристигне навреме за церемонията по награждаването.

„Ще се погрижим церемонията да бъде достойна… да отдаде признание на тазгодишната носителка, като хвърли светлина върху ситуацията във Венецуела и значението на демокрацията за мира.“

Официалната церемония е насрочена за 10 декември, 13:00 ч. местно време (14:00 ч. българско време) и ще се проведе в присъствието на крал Харалд, кралица Соня, както и лидери от Латинска Америка, включително президента на Аржентина Хавиер Милей и президента на Еквадор Даниел Нобоа.

Планираната за 9 декември пресконференция първо беше отложена, а след това официално отменена. В изявлението на института се подчертава: