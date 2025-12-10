Отмениха пресконференцията с носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо

Норвежкият Нобелов институт отмени планираната пресконференция с тазгодишната носителка на Нобеловата награда за мир, венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, малко преди официалната церемония в Осло.
- Реклама -
Мачадо, на 58 години, е подложена на 10-годишна забрана за пътуване, наложена от правителството на президента Николас Мадуро, и се укрива повече от година. Институтът заяви, че не разполага с информация за точното ѝ местонахождение.
Директорът на института Кристиан Берг Харпвикен коментира:
Той допълни, че все още не е ясно дали Мачадо ще успее да пристигне навреме за церемонията по награждаването.
Официалната церемония е насрочена за 10 декември, 13:00 ч. местно време (14:00 ч. българско време) и ще се проведе в присъствието на крал Харалд, кралица Соня, както и лидери от Латинска Америка, включително президента на Аржентина Хавиер Милей и президента на Еквадор Даниел Нобоа.
Планираната за 9 декември пресконференция първо беше отложена, а след това официално отменена. В изявлението на института се подчертава:
Норвежкият Нобелов институт отмени планираната пресконференция с тазгодишната носителка на Нобеловата награда за мир, венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, малко преди официалната церемония в Осло.
- Реклама -
Мачадо, на 58 години, е подложена на 10-годишна забрана за пътуване, наложена от правителството на президента Николас Мадуро, и се укрива повече от година. Институтът заяви, че не разполага с информация за точното ѝ местонахождение.
Директорът на института Кристиан Берг Харпвикен коментира:
Той допълни, че все още не е ясно дали Мачадо ще успее да пристигне навреме за церемонията по награждаването.
Официалната церемония е насрочена за 10 декември, 13:00 ч. местно време (14:00 ч. българско време) и ще се проведе в присъствието на крал Харалд, кралица Соня, както и лидери от Латинска Америка, включително президента на Аржентина Хавиер Милей и президента на Еквадор Даниел Нобоа.
Планираната за 9 декември пресконференция първо беше отложена, а след това официално отменена. В изявлението на института се подчертава:
Голяма драма! Как само на сороски изчадия дават Нобеловата награда за мир !Господин Нобел сигурно се обръща в гроба!😥😥