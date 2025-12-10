Папа Лъв XIV: Изявленията на Тръмп целят да разрушат съюза между САЩ и Европа

Папа Лъв XIV коментира последните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, в които той твърди, че Европа е в упадък, а нейните лидери са „слаби“. На въпрос на журналист дали смята американския план за мир за Украйна за справедлив, папата отговори, че „би предпочел да не коментира това“, предава Sky News.

Но след това добави: „Мисля, че за съжаление някои неща, които видях, представляват огромна промяна в това, което в продължение на много години беше истински съюз между Европа и САЩ“. По думите му, изявленията, направени за Европа в последните интервюта, целят разрушаване на това, което днес и в бъдеще „трябва да остане много важен съюз“.

След това той директно спомена президента на САЩ: „Така че това е програмата, която президентът Тръмп и неговите съветници са разработили. Той е президент на САЩ и има право да го прави. Но в нея има редица неща, които мисля, че много хора в САЩ вероятно ще харесат, но много други ще ги видят по съвсем различен начин“.