Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) свиква протест тази вечер от 18:00 часа в така наречения „Триъгълник на властта“ – пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и Президентството. Първоначалното недоволство, насочено срещу държавния бюджет, прерасна в искане за оставка на правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН, което е подкрепяно от ДПС-Ново начало.

Към демонстрацията ще се присъединят и студенти, организирани от новото Обединение „Студенти против мафията“. Техният сборен пункт е в следобедните часове пред Софийския университет и НАТФИЗ, откъдето ще се насочат към центъра на събитията. Очакват се протестни действия и в други градове на страната, както и сред българските общности в чужбина.

От „Продължаваме промяната“ уточниха в своя Facebook профил, че за тази вечер не е предвидено шествие след основния митинг. Решението идва след събитията от 1 декември, когато след края на протеста се стигна до сблъсъци между ултраси и органите на реда. Тогава бе изпочупен клуб на ГЕРБ на булевард „Дондуков“, а протестиращи опитаха да нанесат щети и на централата на ДПС-НН на улица „Врабча“.

В протестните действия се включват и симпатизанти на партия „Възраждане“, които се събират пред Българската народна банка (БНБ) един час преди официалното начало. Призивите в партийните профили са за носене единствено на български знамена, без партийни символи. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов заяви:

„Получаваме информация от депутат от „Възраждане“, че с 6 автобуса ще дойдат техни симпатизанти, включително и депутати, които ще се разположат на стълбите пред БНБ“.

В демонстрациите участват и представители на „Величие“.

Междувременно пред сградата на Народното събрание на площад „Независимост“ бе поставен нов символ на недоволството – диван. Той се намира до розовото прасе-касичка, поставено от ПП-ДБ по време на първия протест на 26 ноември. От „Продължаваме промяната“ отправиха послание в социалните мрежи:

„Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителство. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави – човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада“.

Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) предприема засилени мерки за охрана, като ще бъдат изградени 19 контролно-пропускателни пункта. Инспектор Иван Георгиев разясни организацията на терен:

„Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора на протеста от 18 часа. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да може да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за изваждане на лица, които са провокатори“.

В деня преди протеста полицията проведе специализирана акция в София, насочена срещу схема за набиране на платени провокатори. Проверени са 10 финансови къщи и са установени 43-ма служители, като 34 от тях са с криминални регистрации. Според данните на СДВР, тези финансови институции използват зависими лица и длъжници за провокации по време на протестите.