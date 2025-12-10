НА ЖИВО
          ПП-ДБ организират протест без шествие в „Триъгълника на властта“ при засилени мерки за сигурност

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) свиква протест тази вечер от 18:00 часа в така наречения „Триъгълник на властта“ – пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и Президентството. Първоначалното недоволство, насочено срещу държавния бюджет, прерасна в искане за оставка на правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН, което е подкрепяно от ДПС-Ново начало.

          Към демонстрацията ще се присъединят и студенти, организирани от новото Обединение „Студенти против мафията“. Техният сборен пункт е в следобедните часове пред Софийския университет и НАТФИЗ, откъдето ще се насочат към центъра на събитията. Очакват се протестни действия и в други градове на страната, както и сред българските общности в чужбина.

          „Студенти против мафията“: Шествие от университета се влива в протеста „Студенти против мафията“: Шествие от университета се влива в протеста

          От „Продължаваме промяната“ уточниха в своя Facebook профил, че за тази вечер не е предвидено шествие след основния митинг. Решението идва след събитията от 1 декември, когато след края на протеста се стигна до сблъсъци между ултраси и органите на реда. Тогава бе изпочупен клуб на ГЕРБ на булевард „Дондуков“, а протестиращи опитаха да нанесат щети и на централата на ДПС-НН на улица „Врабча“.

          В протестните действия се включват и симпатизанти на партия „Възраждане“, които се събират пред Българската народна банка (БНБ) един час преди официалното начало. Призивите в партийните профили са за носене единствено на български знамена, без партийни символи. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов заяви:

          „Получаваме информация от депутат от „Възраждане“, че с 6 автобуса ще дойдат техни симпатизанти, включително и депутати, които ще се разположат на стълбите пред БНБ“.

          В демонстрациите участват и представители на „Величие“.

          Междувременно пред сградата на Народното събрание на площад „Независимост“ бе поставен нов символ на недоволството – диван. Той се намира до розовото прасе-касичка, поставено от ПП-ДБ по време на първия протест на 26 ноември. От „Продължаваме промяната“ отправиха послание в социалните мрежи:

          „Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителство. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави – човека, от когото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада“.

          ПП–ДБ внасят закон за ограничаване на охраната на депутати ПП–ДБ внасят закон за ограничаване на охраната на депутати

          Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) предприема засилени мерки за охрана, като ще бъдат изградени 19 контролно-пропускателни пункта. Инспектор Иван Георгиев разясни организацията на терен:

          „Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора на протеста от 18 часа. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да може да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за изваждане на лица, които са провокатори“.

          В деня преди протеста полицията проведе специализирана акция в София, насочена срещу схема за набиране на платени провокатори. Проверени са 10 финансови къщи и са установени 43-ма служители, като 34 от тях са с криминални регистрации. Според данните на СДВР, тези финансови институции използват зависими лица и длъжници за провокации по време на протестите.

