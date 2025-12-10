Лидерите на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) отправиха категорично искане за оставка на правителството, съставено от ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“ (ИТН) и БСП, и ползващо се с подкрепата на „ДПС-Ново начало“. По време на мащабен протест в центъра на София, проведен на 10 декември, Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов заявиха пред хилядите събрали се граждани, че с присъствието си те вече са делигитимирали управлението. От трибуната бе дадена заявка за организирането на още по-голяма демонстрация, в случай че властта оцелее след гласуването на вота на недоверие в Народното събрание на 11 декември.
Божидар Божанов от „Да, България“ определи събитието като ключов момент за гражданското общество.
Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев акцентира върху законодателните инициативи, предприети от коалицията в парламента по-рано през деня, насочени конкретно срещу Делян Пеевски.
Той очерта и конкретните стъпки, които формацията следва:
Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев се обърна директно към лидерите на управляващите формации с призив за мирно оттегляне.
Василев призова гражданите в цялата страна към активни действия спрямо техните народни представители преди ключовото гласуване на 11 декември.
В края на своето изказване Асен Василев отправи предупреждение за ескалация на недоволството при липса на резултат от парламентарния вот.
Протестът бе съпроводен и от музикално изпълнение на тримата лидери, които изпяха песента „Когато па…“, чийто текст е насочен срещу Делян Пеевски.
