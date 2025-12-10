Лидерите на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) отправиха категорично искане за оставка на правителството, съставено от ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“ (ИТН) и БСП, и ползващо се с подкрепата на „ДПС-Ново начало“. По време на мащабен протест в центъра на София, проведен на 10 декември, Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов заявиха пред хилядите събрали се граждани, че с присъствието си те вече са делигитимирали управлението. От трибуната бе дадена заявка за организирането на още по-голяма демонстрация, в случай че властта оцелее след гласуването на вота на недоверие в Народното събрание на 11 декември.

Божидар Божанов от „Да, България“ определи събитието като ключов момент за гражданското общество.

„Този протест е огромен, този протест е исторически! Знаете ли защо е толкова важно, че има толкова много хора тук? Защото тези св**е, които си мислят, че са по-равни от другите, разбират само от едно – разбират от сила. Това, което вие правите, е силата на гражданското общество, пред която те ще се откажат. Тази оставка вече е дадена. Те още не са го разбрали. Така че гответе се за избори, които всички заедно трябва да защитим. Следващите избори трябва да са честни и трябва тази мафия да бъде изметена“, заяви той пред множеството.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев акцентира върху законодателните инициативи, предприети от коалицията в парламента по-рано през деня, насочени конкретно срещу Делян Пеевски.

„Днес в Народното събрание внесохме нов законопроект – той е много кратък и казва: сваляме охраната от Делян Пеевски. Това го**до, този мафиот, тази мафия мръсна няма да ползва повече държавна охрана, НСО, барети, полиция, жандармерия, защото нито един депутат не трябва да ползва НСО – като всеки гражданин, ще вървиш сред хората. Това е положението. Още един законопроект вкарахме днес. Той казва така: щом САЩ и Великобритания са казали, че Пеевски е корумпиран, то тези правила трябва да важат и в България“, обяви Мирчев.

Той очерта и конкретните стъпки, които формацията следва:

„Имаме много ясен план – първа точка: оставка на това корумпирано, боклукчиво управление; втора точка – провеждане на честни и свободни избори, за да можем да си върнем България такава, каквато трябва да бъде за нашите деца. Свободна и европейска България“.

Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев се обърна директно към лидерите на управляващите формации с призив за мирно оттегляне.

„Оставката е факт. Вие днес, тази вечер, им я взехте. Единственото съобщение към Борисов, към Пеевски, към Слави и към Зафиров е: идете си мирно и да отидем на честни избори, защото чухте хората преди малко. Дайте оставката на това корумпирано правителство още утре!“, настоя бившият финансов министър.

Василев призова гражданите в цялата страна към активни действия спрямо техните народни представители преди ключовото гласуване на 11 декември.

„Никой не може да управлява България напук на българските граждани. Никой. И имам една молба към всички вас – не само в София, в цялата страна. Обадете се на вашите депутати от БСП и от ИТН и им кажете утре, когато натискат копчето в залата, да ви чуят, защото вие сте ги сложили в парламента, вие им плащате заплатите и те трябва да ви чуят. Оставка!“, добави той.

В края на своето изказване Асен Василев отправи предупреждение за ескалация на недоволството при липса на резултат от парламентарния вот.

„Благодарим за това, че казахме заедно ‘оставка’. Утре се надяваме да я гласуват. Ако не, ще се съберем пак тук – още повече – и този път няма да си тръгнем“, закани се той.

Протестът бе съпроводен и от музикално изпълнение на тримата лидери, които изпяха песента „Когато па…“, чийто текст е насочен срещу Делян Пеевски.