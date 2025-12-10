НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ПП-ДБ поставиха ултиматум: Още по-масови протести, ако кабинетът не падне на 11 декември

          1
          260
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Лидерите на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) отправиха категорично искане за оставка на правителството, съставено от ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“ (ИТН) и БСП, и ползващо се с подкрепата на „ДПС-Ново начало“. По време на мащабен протест в центъра на София, проведен на 10 декември, Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов заявиха пред хилядите събрали се граждани, че с присъствието си те вече са делигитимирали управлението. От трибуната бе дадена заявка за организирането на още по-голяма демонстрация, в случай че властта оцелее след гласуването на вота на недоверие в Народното събрание на 11 декември.

          - Реклама -

          Божидар Божанов от „Да, България“ определи събитието като ключов момент за гражданското общество.

          „Този протест е огромен, този протест е исторически! Знаете ли защо е толкова важно, че има толкова много хора тук? Защото тези св**е, които си мислят, че са по-равни от другите, разбират само от едно – разбират от сила. Това, което вие правите, е силата на гражданското общество, пред която те ще се откажат. Тази оставка вече е дадена. Те още не са го разбрали. Така че гответе се за избори, които всички заедно трябва да защитим. Следващите избори трябва да са честни и трябва тази мафия да бъде изметена“, заяви той пред множеството.

          Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев акцентира върху законодателните инициативи, предприети от коалицията в парламента по-рано през деня, насочени конкретно срещу Делян Пеевски.

          „Днес в Народното събрание внесохме нов законопроект – той е много кратък и казва: сваляме охраната от Делян Пеевски. Това го**до, този мафиот, тази мафия мръсна няма да ползва повече държавна охрана, НСО, барети, полиция, жандармерия, защото нито един депутат не трябва да ползва НСО – като всеки гражданин, ще вървиш сред хората. Това е положението. Още един законопроект вкарахме днес. Той казва така: щом САЩ и Великобритания са казали, че Пеевски е корумпиран, то тези правила трябва да важат и в България“, обяви Мирчев.

          Той очерта и конкретните стъпки, които формацията следва:

          „Имаме много ясен план – първа точка: оставка на това корумпирано, боклукчиво управление; втора точка – провеждане на честни и свободни избори, за да можем да си върнем България такава, каквато трябва да бъде за нашите деца. Свободна и европейска България“.

          Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев се обърна директно към лидерите на управляващите формации с призив за мирно оттегляне.

          „Оставката е факт. Вие днес, тази вечер, им я взехте. Единственото съобщение към Борисов, към Пеевски, към Слави и към Зафиров е: идете си мирно и да отидем на честни избори, защото чухте хората преди малко. Дайте оставката на това корумпирано правителство още утре!“, настоя бившият финансов министър.

          Василев призова гражданите в цялата страна към активни действия спрямо техните народни представители преди ключовото гласуване на 11 декември.

          „Никой не може да управлява България напук на българските граждани. Никой. И имам една молба към всички вас – не само в София, в цялата страна. Обадете се на вашите депутати от БСП и от ИТН и им кажете утре, когато натискат копчето в залата, да ви чуят, защото вие сте ги сложили в парламента, вие им плащате заплатите и те трябва да ви чуят. Оставка!“, добави той.

          В края на своето изказване Асен Василев отправи предупреждение за ескалация на недоволството при липса на резултат от парламентарния вот.

          „Благодарим за това, че казахме заедно ‘оставка’. Утре се надяваме да я гласуват. Ако не, ще се съберем пак тук – още повече – и този път няма да си тръгнем“, закани се той.

          Протестът бе съпроводен и от музикално изпълнение на тримата лидери, които изпяха песента „Когато па…“, чийто текст е насочен срещу Делян Пеевски.

          Лидерите на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) отправиха категорично искане за оставка на правителството, съставено от ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“ (ИТН) и БСП, и ползващо се с подкрепата на „ДПС-Ново начало“. По време на мащабен протест в центъра на София, проведен на 10 декември, Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов заявиха пред хилядите събрали се граждани, че с присъствието си те вече са делигитимирали управлението. От трибуната бе дадена заявка за организирането на още по-голяма демонстрация, в случай че властта оцелее след гласуването на вота на недоверие в Народното събрание на 11 декември.

          - Реклама -

          Божидар Божанов от „Да, България“ определи събитието като ключов момент за гражданското общество.

          „Този протест е огромен, този протест е исторически! Знаете ли защо е толкова важно, че има толкова много хора тук? Защото тези св**е, които си мислят, че са по-равни от другите, разбират само от едно – разбират от сила. Това, което вие правите, е силата на гражданското общество, пред която те ще се откажат. Тази оставка вече е дадена. Те още не са го разбрали. Така че гответе се за избори, които всички заедно трябва да защитим. Следващите избори трябва да са честни и трябва тази мафия да бъде изметена“, заяви той пред множеството.

          Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев акцентира върху законодателните инициативи, предприети от коалицията в парламента по-рано през деня, насочени конкретно срещу Делян Пеевски.

          „Днес в Народното събрание внесохме нов законопроект – той е много кратък и казва: сваляме охраната от Делян Пеевски. Това го**до, този мафиот, тази мафия мръсна няма да ползва повече държавна охрана, НСО, барети, полиция, жандармерия, защото нито един депутат не трябва да ползва НСО – като всеки гражданин, ще вървиш сред хората. Това е положението. Още един законопроект вкарахме днес. Той казва така: щом САЩ и Великобритания са казали, че Пеевски е корумпиран, то тези правила трябва да важат и в България“, обяви Мирчев.

          Той очерта и конкретните стъпки, които формацията следва:

          „Имаме много ясен план – първа точка: оставка на това корумпирано, боклукчиво управление; втора точка – провеждане на честни и свободни избори, за да можем да си върнем България такава, каквато трябва да бъде за нашите деца. Свободна и европейска България“.

          Съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев се обърна директно към лидерите на управляващите формации с призив за мирно оттегляне.

          „Оставката е факт. Вие днес, тази вечер, им я взехте. Единственото съобщение към Борисов, към Пеевски, към Слави и към Зафиров е: идете си мирно и да отидем на честни избори, защото чухте хората преди малко. Дайте оставката на това корумпирано правителство още утре!“, настоя бившият финансов министър.

          Василев призова гражданите в цялата страна към активни действия спрямо техните народни представители преди ключовото гласуване на 11 декември.

          „Никой не може да управлява България напук на българските граждани. Никой. И имам една молба към всички вас – не само в София, в цялата страна. Обадете се на вашите депутати от БСП и от ИТН и им кажете утре, когато натискат копчето в залата, да ви чуят, защото вие сте ги сложили в парламента, вие им плащате заплатите и те трябва да ви чуят. Оставка!“, добави той.

          В края на своето изказване Асен Василев отправи предупреждение за ескалация на недоволството при липса на резултат от парламентарния вот.

          „Благодарим за това, че казахме заедно ‘оставка’. Утре се надяваме да я гласуват. Ако не, ще се съберем пак тук – още повече – и този път няма да си тръгнем“, закани се той.

          Протестът бе съпроводен и от музикално изпълнение на тримата лидери, които изпяха песента „Когато па…“, чийто текст е насочен срещу Делян Пеевски.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румен Радев: Гражданите по площадите вече гласуваха недоверие на кабинета

          Красимир Попов -
          Президентът Румен Радев направи изявление чрез социалната мрежа „Фейсбук“, в което коментира масовите демонстрации, обхванали страната и чужбина. Според държавния глава гражданите са изпреварили...
          Общество

          Протестът в центъра на София приключи с химна и 30 ареста

          Красимир Попов -
          Антиправителствената демонстрация, която се проведе в центъра на столицата, завърши по емоционален начин с масово изпълнение на националния химн от хилядите събрали се граждани....
          Общество

          Протест във Враца: ПП-ДБ и граждани поискаха оставка на правителството и край на модела „бухалки“

          Красимир Попов -
          Недоволни от държавното управление жители на Враца се събраха на протестен митинг тази вечер пред сградата на общинската администрация в града. Организатор на недоволството...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions