ПП–ДБ внасят закон за ограничаване на охраната на депутати

ПП–ДБ подготвя проектозакон за промени в НСО, с който да се забрани охраната на народни представители, каквато практика няма в останалите държави от ЕС. Това обяви депутатът Ивайло Мирчев, подчертавайки, че единствено Делян Пеевски разполага с охрана от няколко структури едновременно – НСО, СОБТ, жандармерия, полиция и частна фирма.

„Охраната на Пеевски е на базата на фалшив сигнал. Ще поискаме становище от ДАНС“, заяви Мирчев и уточни, че според проекта охрана трябва да има само председателят на Народното събрание.

По темата за вота на недоверие депутатът Божидар Божанов посочи, че очаква подкрепа от всички партии, които имат „политически инстинкт“. Той допълни, че санкциите по закона „Магнитски“ трябва да се прилагат последователно.