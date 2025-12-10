НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          ПП–ДБ внасят закон за ограничаване на охраната на депутати

          4
          100
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          ПП–ДБ подготвя проектозакон за промени в НСО, с който да се забрани охраната на народни представители, каквато практика няма в останалите държави от ЕС. Това обяви депутатът Ивайло Мирчев, подчертавайки, че единствено Делян Пеевски разполага с охрана от няколко структури едновременно – НСО, СОБТ, жандармерия, полиция и частна фирма.

          „Охраната на Пеевски е на базата на фалшив сигнал. Ще поискаме становище от ДАНС“, заяви Мирчев и уточни, че според проекта охрана трябва да има само председателят на Народното събрание.

          - Реклама -

          По темата за вота на недоверие депутатът Божидар Божанов посочи, че очаква подкрепа от всички партии, които имат „политически инстинкт“. Той допълни, че санкциите по закона „Магнитски“ трябва да се прилагат последователно.

          „Вотът на недоверие е гласът на протестиращите. Тази власт вече е паднала, дори хората да не са физически на площада“, коментира Божанов.

          ПП–ДБ подготвя проектозакон за промени в НСО, с който да се забрани охраната на народни представители, каквато практика няма в останалите държави от ЕС. Това обяви депутатът Ивайло Мирчев, подчертавайки, че единствено Делян Пеевски разполага с охрана от няколко структури едновременно – НСО, СОБТ, жандармерия, полиция и частна фирма.

          „Охраната на Пеевски е на базата на фалшив сигнал. Ще поискаме становище от ДАНС“, заяви Мирчев и уточни, че според проекта охрана трябва да има само председателят на Народното събрание.

          - Реклама -

          По темата за вота на недоверие депутатът Божидар Божанов посочи, че очаква подкрепа от всички партии, които имат „политически инстинкт“. Той допълни, че санкциите по закона „Магнитски“ трябва да се прилагат последователно.

          „Вотът на недоверие е гласът на протестиращите. Тази власт вече е паднала, дори хората да не са физически на площада“, коментира Божанов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Своге прогони митинг на ДПС, предотвратени са сблъсъци

          Георги Петров -
          Напрежение избухна тази вечер в центъра на Своге, където местни жители осуетиха провеждането на митинг на поддръжници на „ДПС – Ново начало“. Групата, съставена...
          Икономика

          КНСБ се включва в протеста на медицинските специалисти и настоява за ръст на заплатите

          Георги Петров -
          КНСБ официално подкрепи националния протест на медицинските специалисти, като съобщи, че структурите на конфедерацията и на Федерацията на синдикатите в здравеопазването ще се включат...
          Правосъдие

          Мъж оспорва 10 чужди фиша, издадени на негово име: „Никога не съм виждал този автомобил“

          Георги Петров -
          Мъж от София се оказал „системен нарушител“ по документи, след като получил 10 електронни фиша за превишена скорост, издадени на негово име – въпреки...

          4 КОМЕНТАРА

          1. само у нас – народа си избира представители и после плаща охрана на въпросните, за да го пазят от самия него … щот много си ги обича

          3. 2 милиона на година за охрана на Пеевски. Пари за една детска болница. От кого го охраняват. От личните му бизнес врагове. Това не е причина за НСО охрана, а за лична, която да си плаща сам.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions