ПП–ДБ внасят закон за ограничаване на охраната на депутати

ПП–ДБ подготвя проектозакон за промени в НСО, с който да се забрани охраната на народни представители, каквато практика няма в останалите държави от ЕС. Това обяви депутатът Ивайло Мирчев, подчертавайки, че единствено Делян Пеевски разполага с охрана от няколко структури едновременно – НСО, СОБТ, жандармерия, полиция и частна фирма.
По темата за вота на недоверие депутатът Божидар Божанов посочи, че очаква подкрепа от всички партии, които имат „политически инстинкт“. Той допълни, че санкциите по закона „Магнитски“ трябва да се прилагат последователно.
само у нас – народа си избира представители и после плаща охрана на въпросните, за да го пазят от самия него … щот много си ги обича
Да
2 милиона на година за охрана на Пеевски. Пари за една детска болница. От кого го охраняват. От личните му бизнес врагове. Това не е причина за НСО охрана, а за лична, която да си плаща сам.
Като искат охрана, да си я плащат!