      сряда, 10.12.25
          Война

          Проект за излизане от НАТО внесоха в Конгреса на САЩ

          САЩ
          САЩ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Томас Маси, член на Палатата на представителите на САЩ от Републиканската партия, внесе законопроект за излизане на Америка от Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Конгресменът обяви това в мрежата X.

          „НАТО е реликва от Студената война. Съединените щати трябва да се изтеглят от НАТО и да използват тези средства, за да защитават страната си, а не социалистическите страни“, заяви Маси.

          За тази цел конгресменът предложи да се разгледа неговият законопроект за прекратяване на членството на САЩ в Алианса. Той призовава за денонсиране на Северноатлантическия договор (Вашингтонският договор от 1949 г., с който е създаден Алиансът).

          В текста се посочва, че НАТО е имало за цел да противодейства на политическата и военна мощ на СССР в Източна Европа, но Съветският съюз се разпада през 1991 г.

