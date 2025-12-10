Проект за излизане от НАТО внесоха в Конгреса на САЩ

Томас Маси, член на Палатата на представителите на САЩ от Републиканската партия, внесе законопроект за излизане на Америка от Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Конгресменът обяви това в мрежата X.
„НАТО е реликва от Студената война. Съединените щати трябва да се изтеглят от НАТО и да използват тези средства, за да защитават страната си, а не социалистическите страни“, заяви Маси.
За тази цел конгресменът предложи да се разгледа неговият законопроект за прекратяване на членството на САЩ в Алианса. Той призовава за денонсиране на Северноатлантическия договор (Вашингтонският договор от 1949 г., с който е създаден Алиансът).
В текста се посочва, че НАТО е имало за цел да противодейства на политическата и военна мощ на СССР в Източна Европа, но Съветският съюз се разпада през 1991 г.
