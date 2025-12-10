Недоволни от държавното управление жители на Враца се събраха на протестен митинг тази вечер пред сградата на общинската администрация в града. Организатор на недоволството са местните структури на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Протестиращите издигнаха плакати с послания като „Бизнесът плаща, за да има властта своя частна армия“, „Бизнесът плаща на държавата, държавата плаща на службите-бухалки“, „Ако не можете да спрете да крадете и лъжете, ние сме тук да ви помогнем“, „Оставка“ и „Не ме е страх от Пеевски“.

- Реклама -

Демонстрацията започна с химна на Република България. Народният представител от Враца Деница Симеонова (ПП-ДБ) се обърна към присъстващите, отбелязвайки, че на площада са излезли хора, които искат да просперират благодарение на своите качества и знания, а не заради политически протекции.

„Знаем как надеждата понякога се стопява, но и как може тя да се завърне, ако сме заедно и обединени, както сега. И да, надеждата е тук, защото за първи сме тук с едно поколение, което не носи бремето на миналото, поколение, което е живяло навън, учило и е видяло, че достойният живот не е привилегия, а фраза“, заяви депутатът.

Симеонова подчерта, че протестът е насочен срещу корупцията, системното незачитане на законите, политическата арогантност и разбитите социални и здравни системи.

На трибуната се изказаха още бившият областен управител Стефан Стефанов, областният координатор на ПП за Враца Деян Войкин, общинските съветници Кирил Кунгалов и Владислава Лакова, както и д-р Тодор Тодоров. Всички те изразиха категорична позиция, че случващото се в управлението на страната е неприемливо и настояха за оставка на кабинета.

„Когато сме заедно и можем да отстояваме това – тук да имаме достойно бъдеще за нас, за малките деца, за всички, които искаме да се развиваме и да останем в нашия роден край. Ще бъдем тук, докато правителството подаде оставка“, каза в заключение Деница Симеонова.

В рамките на събитието бе открита подписка с надслов „Оставка! Вън Борисов и Пеевски от властта“. Протестът премина при засилено полицейско присъствие и охрана от органите на реда.