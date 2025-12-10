НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Протестът в центъра на София приключи с химна и 30 ареста

          0
          408
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Антиправителствената демонстрация, която се проведе в центъра на столицата, завърши по емоционален начин с масово изпълнение на националния химн от хилядите събрали се граждани. На сцената, за да пеят заедно с множеството, се качиха и представители на коалицията „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), сред които бяха Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

          - Реклама -

          Началото на недоволството бе дадено в 18:00 часа, като събитието премина под надслов: „Оставка! Пеевски и Борисов вън!“. В края на вечерта организаторите отправиха призив към хората да се разотидат спокойно и да бъдат бдителни за евентуални провокатори.

          От Министерството на вътрешните работи съобщиха за БТА, че по време на протеста в центъра на София са задържани общо 30 души. При част от арестуваните органите на реда са открили забранени предмети, докато други са отведени поради липса на документи за самоличност. Въпреки напрежението, властите уточняват, че не са регистрирани сериозни инциденти по време на демонстрациите тази вечер.

          Антиправителствената демонстрация, която се проведе в центъра на столицата, завърши по емоционален начин с масово изпълнение на националния химн от хилядите събрали се граждани. На сцената, за да пеят заедно с множеството, се качиха и представители на коалицията „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), сред които бяха Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

          - Реклама -

          Началото на недоволството бе дадено в 18:00 часа, като събитието премина под надслов: „Оставка! Пеевски и Борисов вън!“. В края на вечерта организаторите отправиха призив към хората да се разотидат спокойно и да бъдат бдителни за евентуални провокатори.

          От Министерството на вътрешните работи съобщиха за БТА, че по време на протеста в центъра на София са задържани общо 30 души. При част от арестуваните органите на реда са открили забранени предмети, докато други са отведени поради липса на документи за самоличност. Въпреки напрежението, властите уточняват, че не са регистрирани сериозни инциденти по време на демонстрациите тази вечер.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румен Радев: Гражданите по площадите вече гласуваха недоверие на кабинета

          Красимир Попов -
          Президентът Румен Радев направи изявление чрез социалната мрежа „Фейсбук“, в което коментира масовите демонстрации, обхванали страната и чужбина. Според държавния глава гражданите са изпреварили...
          Политика

          ПП-ДБ поставиха ултиматум: Още по-масови протести, ако кабинетът не падне на 11 декември

          Красимир Попов -
          Лидерите на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) отправиха категорично искане за оставка на правителството, съставено от ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ“ (ИТН) и...
          Общество

          Протест във Враца: ПП-ДБ и граждани поискаха оставка на правителството и край на модела „бухалки“

          Красимир Попов -
          Недоволни от държавното управление жители на Враца се събраха на протестен митинг тази вечер пред сградата на общинската администрация в града. Организатор на недоволството...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions