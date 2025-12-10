Антиправителствената демонстрация, която се проведе в центъра на столицата, завърши по емоционален начин с масово изпълнение на националния химн от хилядите събрали се граждани. На сцената, за да пеят заедно с множеството, се качиха и представители на коалицията „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), сред които бяха Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Началото на недоволството бе дадено в 18:00 часа, като събитието премина под надслов: „Оставка! Пеевски и Борисов вън!“. В края на вечерта организаторите отправиха призив към хората да се разотидат спокойно и да бъдат бдителни за евентуални провокатори.

От Министерството на вътрешните работи съобщиха за БТА, че по време на протеста в центъра на София са задържани общо 30 души. При част от арестуваните органите на реда са открили забранени предмети, докато други са отведени поради липса на документи за самоличност. Въпреки напрежението, властите уточняват, че не са регистрирани сериозни инциденти по време на демонстрациите тази вечер.