      сряда, 10.12.25
          Война

          Путин: Русия няма да прекрати операцията, докато целите не бъдат постигнати

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Руският президент Владимир Путин заяви по време на заседание на Съвета по правата на човека, че Русия ще постигне всички цели на т.нар. „специална военна операция“ и няма да спре действията си, докато това не бъде изпълнено.

          „Със сигурност ще доведем този въпрос до логичния му край, докато не бъдат постигнати целите на специалната военна операция“, каза Путин.

          По думите му Русия е принудена да прекрати „войната, която Украйна е започнала срещу своя народ през 2014 г.“ чрез използване на военна сила. Президентът припомни твърденията на Москва, че Киев е насочил тежка техника и авиация срещу хората, които не са приели политическите промени след събитията от 2014 г.

          „Те започнаха да се бият срещу тях, използвайки артилерия, тежка техника, танкове и самолети“, заяви Путин, подчертавайки, че именно тогава според него е започнал конфликтът.

          Той допълни, че Русия цели да сложи край на войната, „принудени да го направим със силата на оръжието“.

