Путин: Русия няма да прекрати операцията, докато целите не бъдат постигнати

Руският президент Владимир Путин заяви по време на заседание на Съвета по правата на човека, че Русия ще постигне всички цели на т.нар. „специална военна операция“ и няма да спре действията си, докато това не бъде изпълнено.
По думите му Русия е принудена да прекрати „войната, която Украйна е започнала срещу своя народ през 2014 г.“ чрез използване на военна сила. Президентът припомни твърденията на Москва, че Киев е насочил тежка техника и авиация срещу хората, които не са приели политическите промени след събитията от 2014 г.
Той допълни, че Русия цели да сложи край на войната, „принудени да го направим със силата на оръжието“.
