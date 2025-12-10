НА ЖИВО
          Росен Желязков: Демокрацията се крепи на умението да чуем различното мнение

          Снимка: БГНЕС
          В началото на днешното правителствено заседание премиерът Росен Желязков направи ключово обръщение, фокусирано върху принципите на демокрацията и необходимостта от диалог в обществото. Той бе категоричен в своята позиция:

          „Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство“.

          Министър-председателят акцентира върху проведените дебати по вота на недоверие, като подчерта колко е важно целият кабинет да присъства в залата. Според Желязков всички аргументи и мотиви – независимо дали са основателни или не – трябва да бъдат чути. Това е единственият начин да се направят правилните анализи и изводи, както и да се адресират адекватно държавните политики, съобщават от правителствения пресцентър.

          По думите на премиера, настоящото правителство е встъпило в длъжност с ясното намерение да надгражда върху постигнатото от предходните управления. Целта е да се създаде стабилна основа, върху която следващите власти да могат да стъпят и да продължат развитието.

          Росен Желязков отбеляза още, че кабинетът се вслушва внимателно в гласа на обществото – както на младите хора, така и на по-зрелите поколения, в общия стремеж България да стане по-добро място за живеене.

          В края на изказването си министър-председателят отправи апел за спокойствие и мирно протичане на протестите. Той припомни, че упражняването на гражданските права върви ръка за ръка със задължението да се спазват правата на всички останали – както на протестиращите, така и на полицаите и всяка друга обществена група, независимо от политическите пристрастия и различия.

          1. В страната ни отдавна няма демокрация.
            Забравете тази дума.
            Последното доказателство – парламентът отхвърли правото на нароза на референдум.
            Вече говорим за ПАРТИкрация, ДЕПУкрация, а не да ДЕМОкрация.
            До фашизма остана още малко, вече пътува от Германия насам.

