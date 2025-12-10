НА ЖИВО
          Война

          Розовата екипировка набира популярност във ВСУ

          Розова екипировка на ВСУ
          Розова екипировка на ВСУ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинските военни магазини предлагат богат избор от розова екипировка за военнослужещите от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), установи РИА Новости въз основа на анализ на данни от социалните медии.

          Профилите на украинските военни магазини в социалните медии предлагат богат избор от розови тактически дрехи и екипировка. Например, можете да закупите розови шумопотискащи слушалки, пълнители за боеприпаси, сигнални маяци, шеврони, компаси, калъфи за документи и дори калъфи за бронирани плочи.

          Украинските военни магазини не уточняват как розовите униформи ще помогнат за камуфлажа в бой. Някои магазини обаче публикуват снимки на украински военнослужещи в розови униформи от бойни позиции като препоръки.

