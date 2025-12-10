RSF: Израел носи отговорност за почти половината убити журналисти в света през годината

Организацията „Репортери без граници“ (RSF) заяви, че Израел е отговорен за почти половината от всички журналисти, убити в света през изминалата година. Според данните израелските сили са убили 29 палестински репортери в Ивицата Газа, предаде АФП.

В годишния си доклад организацията съобщава, че общият брой на убитите журналисти през периода достига 67, в сравнение с 66 през 2024 г.

RSF подчертава:

„Израелските сили са отговорни за 43% от общия брой, което ги прави най-големия враг на журналистите.“

Докладът обхваща периода от декември 2024 г. до декември 2025 г.

Най-смъртоносният инцидент е бил ударът тип „двойно докосване“ върху болница в южната част на Газа на 25 август, при който загиват петима журналисти, сред тях и двама сътрудници на „Ройтерс“ и „Асошиейтед Прес“.

От началото на войната в Газа през октомври 2023 г. почти 220 журналисти са загинали, което превръща Израел в „най-големия убиец на журналисти в света за три последователни години“, показват данните на RSF.

В отговор израелската армия заяви пред АФП:

„Не целим умишлено журналисти.“

„Пребиваването в активна бойна зона носи присъщи рискове.“

Армията добави, че има „десетки примери на журналисти, които участват в терористични организации в Ивицата Газа“.

Достъпът на чуждестранни репортери до Газа продължава да бъде практически невъзможен, с изключение на строго контролирани обиколки под надзора на израелските сили — въпреки многократните призиви от медийни и правозащитни организации.

RSF отбелязва още, че 2025 г. е била най-смъртоносната за журналисти в Мексико от поне три години, с девет убити репортери.

Други опасни зони включват Украйна (3 убити) и Судан (4 убити).

Главният редактор на RSF Ан Боканде заяви:

„Това не са случайни куршуми. Това е умишлено насочване към журналисти, защото те информират света за случващото се на терен.“

Докладът отчита и броя на задържаните медийни работници. Най-репресивните държави остават:

Китай – 121 задържани журналисти

Русия – 48

Мианмар – 47

Общо към 1 декември 2025 г. 503 журналисти са били задържани в 47 държави.

ЮНЕСКО, която използва различна методология, отчита 91 убити журналисти през годината.