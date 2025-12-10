Президентът Румен Радев направи изявление чрез социалната мрежа „Фейсбук“, в което коментира масовите демонстрации, обхванали страната и чужбина. Според държавния глава гражданите са изпреварили действията на парламента и символично са свалили доверието си от управляващите още преди официалното гласуване в пленарната зала.
- Реклама -
Радев отбеляза, че по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас, както и в цяла България и Европа, е излязъл „незапомнен брой българи от всички възрасти и партии“. Демонстрациите се провеждат под наслова „Вън Пеевски и Борисов от властта“, като според разпространената информация протестните действия са обхванали 35 града у нас и зад граница.
По думите на президента, случващото се е създало „широк народен консенсус анти-мафия“, който той определи като по-важен от всички съществуващи различия и от опитите за политическо присвояване на надеждата на хората.
В своята позиция Румен Радев се обърна директно към народните представители, на които предстои да гласуват внесения вот на недоверие към правителството. Той постави акцент върху моралния избор пред депутатите.
Президентът Румен Радев направи изявление чрез социалната мрежа „Фейсбук“, в което коментира масовите демонстрации, обхванали страната и чужбина. Според държавния глава гражданите са изпреварили действията на парламента и символично са свалили доверието си от управляващите още преди официалното гласуване в пленарната зала.
- Реклама -
Радев отбеляза, че по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас, както и в цяла България и Европа, е излязъл „незапомнен брой българи от всички възрасти и партии“. Демонстрациите се провеждат под наслова „Вън Пеевски и Борисов от властта“, като според разпространената информация протестните действия са обхванали 35 града у нас и зад граница.
По думите на президента, случващото се е създало „широк народен консенсус анти-мафия“, който той определи като по-важен от всички съществуващи различия и от опитите за политическо присвояване на надеждата на хората.
В своята позиция Румен Радев се обърна директно към народните представители, на които предстои да гласуват внесения вот на недоверие към правителството. Той постави акцент върху моралния избор пред депутатите.