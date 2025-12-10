Президентът Румен Радев направи изявление чрез социалната мрежа „Фейсбук“, в което коментира масовите демонстрации, обхванали страната и чужбина. Според държавния глава гражданите са изпреварили действията на парламента и символично са свалили доверието си от управляващите още преди официалното гласуване в пленарната зала.

Радев отбеляза, че по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас, както и в цяла България и Европа, е излязъл „незапомнен брой българи от всички възрасти и партии“. Демонстрациите се провеждат под наслова „Вън Пеевски и Борисов от властта“, като според разпространената информация протестните действия са обхванали 35 града у нас и зад граница.

По думите на президента, случващото се е създало „широк народен консенсус анти-мафия“, който той определи като по-важен от всички съществуващи различия и от опитите за политическо присвояване на надеждата на хората.

В своята позиция Румен Радев се обърна директно към народните представители, на които предстои да гласуват внесения вот на недоверие към правителството. Той постави акцент върху моралния избор пред депутатите.