      сряда, 10.12.25
          Война

          Руската армия е изхвърлила една от най-силните бригади на ВСУ от Северск, украинската съпротива в града практически е прекратена

          Северск
          Северск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Северск практически е под контрола на руската армия, като съпротивата на украинската армия в града е почти прекратена, пише „Военная Хроника“. От Северск е изхвърлена с големи загуби 81-а аеромобилна бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), която по-рано се смяташе за едно от най-силните формирования.

          В момента ВСУ се оттеглят към нови линии, а последният им опит да се задържат в Северск е бил при железопътната линия, но отбранителната линия там се срива за по-малко от седмица. Това обикновено показва, че части или са понесли значителни загуби в брой, или не са получили подкрепления и не са в състояние да установят солидна отбрана.

          В момента руснаците провеждат рутинни операции по „разчистване“ на града: проверка на къщи, мазета и разминиране. Такива операции обикновено показват, че съпротивата в града е фактически прекратена. С превземането на Северск голяма линия от фронта е „изправена“ за руската армия и е разчистен пътят й за по-нататъшен натиск срещу украинската армия в покрайнините на Славянск.

