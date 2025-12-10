Руската армия е форсирала река Гайчур и е влязла в активни боеве с Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на централните улици на Гуляйполе в Запорожка област, съобщава Сергей Юрченко пред ТАСС.
В Москва очакват Гуляйполе да падне до края на тази година. Освен това, след превземането на Новоданиловка, има вероятност град Орехов да бъде овладян от Русия в същия срок.
Юрченко подчерта, че руските сили напредват възможно най-бързо към град Запорожие. Той повтори, че този град конституционно се счита за част от Руската федерация и направлението се смята за стратегически важно.
А попитахте ли зелката и сиктироски дали това е вярно, молбата ми е към бугарските англосаконци, че те от Русия много лъжат, така ни излъгаха , че са ни освободили от отоманските окови, пък то били англосаксонските джендуря
А, пък Одеса исторически си е руски град и трябва да се върне в пределите на Руската федерация. Същото важи и за Киев, който е първата руска столица.