НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия форсира река Гайчур и влезе в бой в центъра на Гуляйполе

          2
          2871
          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е форсирала река Гайчур и е влязла в активни боеве с Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на централните улици на Гуляйполе в Запорожка област, съобщава Сергей Юрченко пред ТАСС.

          - Реклама -

          В Москва очакват Гуляйполе да падне до края на тази година. Освен това, след превземането на Новоданиловка, има вероятност град Орехов да бъде овладян от Русия в същия срок.

          Юрченко подчерта, че руските сили напредват възможно най-бързо към град Запорожие. Той повтори, че този град конституционно се счита за част от Руската федерация и направлението се смята за стратегически важно.

          Руската армия е форсирала река Гайчур и е влязла в активни боеве с Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на централните улици на Гуляйполе в Запорожка област, съобщава Сергей Юрченко пред ТАСС.

          - Реклама -

          В Москва очакват Гуляйполе да падне до края на тази година. Освен това, след превземането на Новоданиловка, има вероятност град Орехов да бъде овладян от Русия в същия срок.

          Юрченко подчерта, че руските сили напредват възможно най-бързо към град Запорожие. Той повтори, че този град конституционно се счита за част от Руската федерация и направлението се смята за стратегически важно.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          „Украинская правда“: Всички пътища за изтегляне на ВСУ от Мирноград са „сива зона“, руснаците са навсякъде в града

          Иван Христов -
          Всички пътища, по които сили и средства на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) могат да достигнат и излязат от Мирноград, се намират в „сивата...
          Война

          Украински военен: Руската армия заплашва за Краматорск от две направления, ВСУ са в много неблагоприятна ситуация при Северск

          Иван Христов -
           Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Северск, Донецка област, в момента е изключително неблагоприятна, като боевете за града са в разгара си....
          Война

          Руснаците пристъпват към „разчистване“ на Гришино и Светлое, унищожават обкръжената групировка на ВСУ в Мирноград

          Иван Христов -
          Подразделенията на руската групировка войски „Център“ продължават да унищожават обкръжените части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в микрорайоните Източен и Западен в Мирноград,...

          2 КОМЕНТАРА

          1. А попитахте ли зелката и сиктироски дали това е вярно, молбата ми е към бугарските англосаконци, че те от Русия много лъжат, така ни излъгаха , че са ни освободили от отоманските окови, пък то били англосаксонските джендуря

          2. А, пък Одеса исторически си е руски град и трябва да се върне в пределите на Руската федерация. Същото важи и за Киев, който е първата руска столица.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions