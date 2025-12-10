НА ЖИВО
          Руската армия нанесе удари по украинския ВПК

          Взрив на сграда
          Взрив на сграда
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските въоръжени сили са нанесли удари по обекти от военно-промишления комплекс (ВПК) на Украйна и горивно-енергийни цели, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          „Оперативно-тактическа авиация, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия от групировките на руските въоръжени сили нанесоха удари по украински предприятия на военната промишленост и горивно-енергийни обекти, използвани от ВСУ“, се казва в прессъобщението.

          Освен това руските войски са нанесли удари по места за временно разполагане на украинската армия и чуждестранни наемници в 146 района.

