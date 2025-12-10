Руската армия нанесе удари по украинския ВПК

Руските въоръжени сили са нанесли удари по обекти от военно-промишления комплекс (ВПК) на Украйна и горивно-енергийни цели, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„Оперативно-тактическа авиация, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия от групировките на руските въоръжени сили нанесоха удари по украински предприятия на военната промишленост и горивно-енергийни обекти, използвани от ВСУ“, се казва в прессъобщението.

Освен това руските войски са нанесли удари по места за временно разполагане на украинската армия и чуждестранни наемници в 146 района.