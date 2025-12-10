НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия получи нова партия изтребители-бомбардировачи Су-34

          0
          153
          Су-34
          Су-34
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Обединената авиостроителна корпорация (ОАК) достави нова партида изтребители-бомбардировачи Су-34 на руската армия, съобщи „Ростех“ в своя канал в Telegram.

          - Реклама -

          Руснаците традиционно не разкриват броя на доставените самолети. Съдейки по публикуваните снимки и видеоклипове, новата партида включва поне няколко бойни самолета.

          „Завършваме производствената програма за 2025 г. по план и вече започнахме работа по самолетите за следващата година“, заяви Вадим Бадеха, изпълнителен директор на ОАК.

          Според него тази година е била една от най-продуктивните по отношение на броя на доставките на тактически самолети.

          Обединената авиостроителна корпорация (ОАК) достави нова партида изтребители-бомбардировачи Су-34 на руската армия, съобщи „Ростех“ в своя канал в Telegram.

          - Реклама -

          Руснаците традиционно не разкриват броя на доставените самолети. Съдейки по публикуваните снимки и видеоклипове, новата партида включва поне няколко бойни самолета.

          „Завършваме производствената програма за 2025 г. по план и вече започнахме работа по самолетите за следващата година“, заяви Вадим Бадеха, изпълнителен директор на ОАК.

          Според него тази година е била една от най-продуктивните по отношение на броя на доставките на тактически самолети.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украински военен: Руската армия заплашва за Краматорск от две направления, ВСУ са в много неблагоприятна ситуация при Северск

          Иван Христов -
           Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Северск, Донецка област, в момента е изключително неблагоприятна, като боевете за града са в разгара си....
          Война

          Руснаците пристъпват към „разчистване“ на Гришино и Светлое, унищожават обкръжената групировка на ВСУ в Мирноград

          Иван Христов -
          Подразделенията на руската групировка войски „Център“ продължават да унищожават обкръжените части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в микрорайоните Източен и Западен в Мирноград,...
          Война

          Руската армия форсира река Гайчур и влезе в бой в центъра на Гуляйполе

          Иван Христов -
          Руската армия е форсирала река Гайчур и е влязла в активни боеве с Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на централните улици на Гуляйполе в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions