Руската армия получи нова партия изтребители-бомбардировачи Су-34

Обединената авиостроителна корпорация (ОАК) достави нова партида изтребители-бомбардировачи Су-34 на руската армия, съобщи „Ростех“ в своя канал в Telegram.

Руснаците традиционно не разкриват броя на доставените самолети. Съдейки по публикуваните снимки и видеоклипове, новата партида включва поне няколко бойни самолета.

„Завършваме производствената програма за 2025 г. по план и вече започнахме работа по самолетите за следващата година“, заяви Вадим Бадеха, изпълнителен директор на ОАК.

Според него тази година е била една от най-продуктивните по отношение на броя на доставките на тактически самолети.