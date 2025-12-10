НА ЖИВО
          Руснаците пристъпват към „разчистване" на Гришино и Светлое, унищожават обкръжената групировка на ВСУ в Мирноград

          Руски удар
          Руски удар
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Подразделенията на руската групировка войски „Център“ продължават да унищожават обкръжените части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в микрорайоните Източен и Западен в Мирноград, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

          Едновременно с това руската армия „разчиства“ селищата Светлое и Гришино на север от Покровск в Донецка област.

