Подразделенията на руската групировка войски „Център“ продължават да унищожават обкръжените части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в микрорайоните Източен и Западен в Мирноград, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

- Реклама -

Едновременно с това руската армия „разчиства“ селищата Светлое и Гришино на север от Покровск в Донецка област.