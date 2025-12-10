Съдът гледа делото срещу Петков и Божанов на 10 декември

Софийски градски съд насрочи разпоредително заседание по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов за 10 декември (сряда) в Съдебната палата.

Обвинителният акт срещу двамата беше внесен от прокуратурата на 1 октомври, като делото засяга твърдения за опит за принуда спрямо Александър Йоловски, бивш министър на електронното управление в кабинета „Денков“.

Според обвинението Петков е оказал натиск върху Йоловски по време на среща на 2 октомври 2023 г. в заведение в София.

Прокуратурата твърди, че Петков, „с агресивен тон“, е заявил на тогавашния министър:

трябва задължително да съгласува действията си с Божидар Божанов, включително при уволнения на хора, назначени от него, както и всички свои решения като министър – стратегически въпроси, обществени поръчки и процедури по възлагане.



Делото ще бъде разгледано от специализираните състави за престъпления по служба, като първата стъпка е разпоредителното заседание на 10 декември.

