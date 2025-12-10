НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Съдът гледа делото срещу Петков и Божанов на 10 декември

          0
          7
          Кирил Петков
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Софийски градски съд насрочи разпоредително заседание по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов за 10 декември (сряда) в Съдебната палата.

          - Реклама -

          Обвинителният акт срещу двамата беше внесен от прокуратурата на 1 октомври, като делото засяга твърдения за опит за принуда спрямо Александър Йоловски, бивш министър на електронното управление в кабинета „Денков“.

          Според обвинението Петков е оказал натиск върху Йоловски по време на среща на 2 октомври 2023 г. в заведение в София.
          Прокуратурата твърди, че Петков, „с агресивен тон“, е заявил на тогавашния министър:

          трябва задължително да съгласува действията си с Божидар Божанов, включително при уволнения на хора, назначени от него, както и всички свои решения като министър – стратегически въпроси, обществени поръчки и процедури по възлагане.

          Делото ще бъде разгледано от специализираните състави за престъпления по служба, като първата стъпка е разпоредителното заседание на 10 декември.

          Съдът гледа обвиненията срещу Петков и Божанов на 10 декември

          Софийски градски съд насрочи разпоредително заседание по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов за 10 декември (сряда) в Съдебната палата.

          - Реклама -

          Обвинителният акт срещу двамата беше внесен от прокуратурата на 1 октомври, като делото засяга твърдения за опит за принуда спрямо Александър Йоловски, бивш министър на електронното управление в кабинета „Денков“.

          Според обвинението Петков е оказал натиск върху Йоловски по време на среща на 2 октомври 2023 г. в заведение в София.
          Прокуратурата твърди, че Петков, „с агресивен тон“, е заявил на тогавашния министър:

          трябва задължително да съгласува действията си с Божидар Божанов, включително при уволнения на хора, назначени от него, както и всички свои решения като министър – стратегически въпроси, обществени поръчки и процедури по възлагане.

          Делото ще бъде разгледано от специализираните състави за престъпления по служба, като първата стъпка е разпоредителното заседание на 10 декември.

          Съдът гледа обвиненията срещу Петков и Божанов на 10 декември

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Опозицията задейства шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

          Георги Петров -
          Шести вот на недоверие беше внесен срещу кабинета „Желязков“, като вносители са ПП–ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ. Искането е на тема...
          Политика

          Румен Радев: Италианският бизнес е ключов за растежа и модернизацията на българската икономика

          Красимир Попов -
          Италианският бизнес има важен принос за растежа на българската икономика и развитието на нейната конкурентоспособност и модернизация. Това заяви държавният глава Румен Радев по време...
          Политика

          Пеевски: Казахме НЕ на омразата и ДА на демокрацията

          Красимир Попов -
          Лидерът на „ДПС-Ново Начало“ Делян Пеевски заяви, че изминалият ден е бил „чудесен ден за българската демокрация“, в който гражданите ясно са заявили вярността...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions