      сряда, 10.12.25
          Съдията по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов си направи отвод

          Снимка: БГНЕС
          Съдия Емил Дечев от Софийския градски съд си направи отвод по наказателното производство срещу Кирил Петков и Божидар Божанов. Искането за отстраняването му бе отправено от Софийската градска прокуратура още в началото на разпоредителното заседание. Основният мотив е, че магистратът е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков, както и в последвалото правителство на акад. Николай Денков.

          Двамата политици са подсъдими за престъпления по служба. Обвинението твърди, че Кирил Петков е отправил заплахи към бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, който присъстваше в залата. Срещу Божидар Божанов е повдигнато обвинение за нарушаване на служебните задължения във връзка с обществена поръчка.

          В продължение на близо половин час съдия Дечев аргументира своята независимост. Той подчерта, че 22-годишната му кариера в съдебната система не е била обвързана с подсъдимите. Посочи, че поканите за поста зам.-министър е получил от Надежда Йорданова, Атанас Славов и Крум Зарков в рамките на служебните правителства на Гълъб Донев.

          За да илюстрира тезата си, съдията цитира две знакови решения на Върховния съд на САЩ – решението срещу президента Никсън от 1974 г. и решение от март по казус, касаещ президента Тръмп. Дечев даде пример и от българската история с Никола Филчев, който, въпреки че е бил зам.-министър в правителството на ОДС, впоследствие повдига обвинения срещу министри от същото управление.

          Въпреки аргументите си, Дечев посочи, че у част от обществото може да възникне съмнение за безпристрастност, поради което взе решение да се отведе. Делото ще бъде разпределено на нов съдия-докладчик.

          В рамките на заседанието стана ясно, че един от съдебните заседатели е бил член на „Движение 21“, но вече е подал документи за напускане. Защитата на Петков и Божанов е поета от адвокатите Даниела Доковска и Ина Лулчева, а интересите на Йоловски защитава адвокат Христо Ботев.

