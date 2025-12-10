НА ЖИВО
          САЩ удължиха до 17 януари срока за продажба на активите на „Лукойл“

          Снимка: БГНЕС
          Съединените американски щати удължиха крайния срок за водене на преговори относно закупуването на активи на руската петролна компания „Лукойл“ до 17 януари, съобщава агенция „Ройтерс“.

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп наложи санкции на двете най-големи енергийни компании на Русия – „Лукойл“ и „Роснефт“, на 22 октомври. Тези мерки са част от усилията за оказване на натиск върху Москва във връзка с войната срещу Украйна. Първоначално САЩ бяха поставили краен срок за финализиране на евентуална сделка до 13 декември.

          Глобалните активи на „Лукойл“ се оценяват на около 22 милиарда долара и привличат интерес от широк кръг организации. Сред тях са американската частна инвестиционна компания Carlyle Group и енергийният гигант Chevron. Унгарската компания MOL също е уведомила представители на САЩ, че проявява интерес към закупуването на международните активи на руското дружество.

          Удължаването на срока с малко повече от месец е оформено чрез генерален лиценз, издаден от Министерството на финансите на САЩ. Той позволява на заинтересованите страни да сключват условни договори за продажбата на активите и за прекратяването на свързаната с тях работа.

          Международното подразделение на „Лукойл“, което е базирано във Виена, притежава рафинерии в Европа, включително стратегически важната рафинерия „Лукойл Нефтохим Бургас“ в България. Портфолиото на компанията обхваща и дялове в нефтени полета в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, както и стотици бензиностанции по света.

          Междувременно Великобритания също издаде лиценз за „Лукойл“, който е валиден до 26 февруари.

          - Реклама -

