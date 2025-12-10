СДВР и СО с последна информация за движението в центъра на София заради протеста

Столична община обяви промени в организацията на движението в центъра на София заради протеста тази вечер, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Забрана за паркиране

За днес се забраняват престоят и паркирането (с изключение на автомобилите на СДВР), без да се засягат местата със „служебен абонамент“, както следва:

паркинга на пл. „Княз Александър I“ ;

; ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“; ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“; ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“; пл. „Николай Гяуров“.

Затваряне на улици – след 18:00 часа

От 18:00 часа до края на протеста и по преценка на „Пътна полиция“ – СДВР, ще се забранява влизането на автомобили по:

ул. „Московска“ (между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“);

(между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“); ул. „Георги Бенковски“ (между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“);

(между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“); ул. „Будапеща“ (между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“).

СДВР осигурява охрана и контрол

Столичната дирекция на вътрешните работи ще разположи екипи за охрана, контрол и регулиране на трафика на ключовите кръстовища в посочените часове и зони.