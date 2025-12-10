СДВР и СО с последна информация за движението в центъра на София заради протеста

Столична община обяви промени в организацията на движението в центъра на София заради протеста тази вечер, съобщиха от пресцентъра на институцията.
Забрана за паркиране
За днес се
забраняват престоят и паркирането (с изключение на автомобилите на СДВР), без да се засягат местата със „служебен абонамент“, както следва:
паркинга на пл.
„Княз Александър I“; ул.
„Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“; ул.
„Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“; ул.
„Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“; пл.
„Николай Гяуров“.
Затваряне на улици – след 18:00 часа
От
18:00 часа до края на протеста и по преценка на „Пътна полиция“ – СДВР, ще се забранява влизането на автомобили по:
ул.
„Московска“ (между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“); ул.
„Георги Бенковски“ (между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“); ул.
„Будапеща“ (между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“).
СДВР осигурява охрана и контрол
Столичната дирекция на вътрешните работи ще разположи екипи за
охрана, контрол и регулиране на трафика на ключовите кръстовища в посочените часове и зони.
