      сряда, 10.12.25
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Силви Кирилов: Осигурени са 100 млн. евро за специалистите по здравни грижи от догодина

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Значителен финансов ресурс ще бъде разпределен за специалистите по здравни грижи от следващата година. Това обяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов на брифинг пред медиите, проведен след среща с представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Изявлението бе направено в отговор на въпрос относно предстоящото увеличение на възнагражденията в сектора.

          Кирилов потвърди информацията, изнесена по-рано от финансовото ведомство, относно размера и произхода на средствата.

          „Вчера министърът на финансите Теменужка Петкова каза стойността 100 млн. евро и я потвърждавам. Парите са по европейска програма“, посочи министър Кирилов.

          Според здравния министър, основната гаранция за реализирането на увеличението е фактът, че както министър Теменужка Петкова, така и цялото правителство, са идентифицирали ясно проблема.

          „А на нас остава грижата да намерим механизмите“, отбеляза министърът, цитиран от БТА.

          Заместник-министърът на здравеопазването Явор Пенчев също коментира темата, като уточни, че ведомството разработва нова програма за подкрепа на кадрите в здравеопазването. В своя публикация във Фейсбук той информира, че програмата ще бъде готова до два месеца и е финансово обезпечена с допълнителните 100 млн. евро от оперативните програми.

