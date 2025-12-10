Значителен финансов ресурс ще бъде разпределен за специалистите по здравни грижи от следващата година. Това обяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов на брифинг пред медиите, проведен след среща с представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Изявлението бе направено в отговор на въпрос относно предстоящото увеличение на възнагражденията в сектора.

Кирилов потвърди информацията, изнесена по-рано от финансовото ведомство, относно размера и произхода на средствата.

„Вчера министърът на финансите Теменужка Петкова каза стойността 100 млн. евро и я потвърждавам. Парите са по европейска програма“, посочи министър Кирилов.

Според здравния министър, основната гаранция за реализирането на увеличението е фактът, че както министър Теменужка Петкова, така и цялото правителство, са идентифицирали ясно проблема.

„А на нас остава грижата да намерим механизмите“, отбеляза министърът, цитиран от БТА.

Заместник-министърът на здравеопазването Явор Пенчев също коментира темата, като уточни, че ведомството разработва нова програма за подкрепа на кадрите в здравеопазването. В своя публикация във Фейсбук той информира, че програмата ще бъде готова до два месеца и е финансово обезпечена с допълнителните 100 млн. евро от оперативните програми.