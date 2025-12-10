Станаха ясни първите полуфиналисти за Купата на НБА

Орландо Меджик и Ню Йорк Никс се превърнаха в първите полуфиналисти в третото издание на турнира за Купата на НБА. Двата тима спечелиха и се класираха за Финалната четворка, която ще се проведе в края на тази седмица в Лас Вегас.

Като домакин Орландо надигра със 117:108 Маями Хийт. Над всички за победителите бе Дезмънд Бейн, който вкара 37 точки. Джейлън Съгс прибави 20, а Паоло Банкеро завърши с 18.

За Маями шестима играчи приключиха с двуцифрен актив, а Норман Пауъл отбеляза 21 пункта.

В другия мач от програмата Ню Йорк Никс победи Торонто Раптърс като гост със 117:101. Сред състезателите изпъкна Джейлън Брънсън с 35 точки, а Джош Харт вкара 21. За Торонто Брендън Инграм отбеляза 31 пункта, а с 18 остана Джамал Шийд.