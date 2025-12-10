„Студенти против мафията“: Шествие от университета се влива в протеста

Ново независимo обединение под името „Студенти против мафията“ организира протестна акция срещу властта днес, час преди началото на националния протест в „Триъгълника на властта“.
- Реклама -
Според организаторите в инициативата участват студенти от различни университети в страната, които се обявяват открито срещу „модела на завладяната и корумпираната държава, олицетворяван от Делян Пеевски и Бойко Борисов“.
Начало на демонстрацията
Протестът започва в 16:45 ч. Място: пред тържествения вход на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, между фигурите на Евлоги и Христо Георгиеви.
След символичната акция студентите ще проведат шествие към площад „Независимост“, където ще се присъединят към общия граждански протест, насочен срещу управлението.
Ново независимo обединение под името „Студенти против мафията“ организира протестна акция срещу властта днес, час преди началото на националния протест в „Триъгълника на властта“.
- Реклама -
Според организаторите в инициативата участват студенти от различни университети в страната, които се обявяват открито срещу „модела на завладяната и корумпираната държава, олицетворяван от Делян Пеевски и Бойко Борисов“.
Начало на демонстрацията
Протестът започва в 16:45 ч. Място: пред тържествения вход на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, между фигурите на Евлоги и Христо Георгиеви.
След символичната акция студентите ще проведат шествие към площад „Независимост“, където ще се присъединят към общия граждански протест, насочен срещу управлението.
Министерският съвет внесе официално предложение до Народното събрание за ратифициране на двустранното споразумение между България и Република Северна Македония, касаещо изграждането на трансграничния железопътен тунел.
„Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство“, заяви Желязков.