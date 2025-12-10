НА ЖИВО
      сряда, 10.12.25
          „Студенти против мафията": Шествие от университета се влива в протеста

          Ново независимo обединение под името „Студенти против мафията“ организира протестна акция срещу властта днес, час преди началото на националния протест в „Триъгълника на властта“.

          Според организаторите в инициативата участват студенти от различни университети в страната, които се обявяват открито срещу „модела на завладяната и корумпираната държава, олицетворяван от Делян Пеевски и Бойко Борисов“.

          Начало на демонстрацията

          Протестът започва в 16:45 ч.
          Място: пред тържествения вход на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, между фигурите на Евлоги и Христо Георгиеви.

          След символичната акция студентите ще проведат шествие към площад „Независимост“, където ще се присъединят към общия граждански протест, насочен срещу управлението.

