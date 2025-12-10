„Студенти против мафията“: Шествие от университета се влива в протеста

Ново независимo обединение под името „Студенти против мафията“ организира протестна акция срещу властта днес, час преди началото на националния протест в „Триъгълника на властта“.

Според организаторите в инициативата участват студенти от различни университети в страната, които се обявяват открито срещу „модела на завладяната и корумпираната държава, олицетворяван от Делян Пеевски и Бойко Борисов“.

Начало на демонстрацията

Протестът започва в 16:45 ч.

Място: пред тържествения вход на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, между фигурите на Евлоги и Христо Георгиеви.

След символичната акция студентите ще проведат шествие към площад „Независимост“, където ще се присъединят към общия граждански протест, насочен срещу управлението.