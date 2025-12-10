НА ЖИВО
          Своге прогони митинг на ДПС, предотвратени са сблъсъци

          СНИМКА: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Напрежение избухна тази вечер в центъра на Своге, където местни жители осуетиха провеждането на митинг на поддръжници на „ДПС – Ново начало“. Групата, съставена от около 200 души според местния сайт „Балканец“, е била пренасочена към Своге, след като кметът на Ботевград Иван Гавалюгов забрани събитието там заради опасения от сблъсъци.

          По информация на местната структура на ВМРО участниците в проявата са пристигнали с пет-шест автобуса от други населени места в областта. Това допълнително е провокирало негодувание сред свогенци.

          Местните жители – предимно мъже – се събраха на площада и започнаха да освиркват и да скандират:

          „Своге не е ДПС!“

          Двете групи – поддръжници на ДПС и местни жители – застанаха на двата края на площада и напрежението ескалира до степен, че се стигна до необходима намеса на жандармерията, която предотврати физически сблъсъци.

          В крайна сметка симпатизантите на ДПС се оттеглиха преждевременно, а свогенци ги изпратиха със скандирания „Довиждане“, както се вижда във видеа, разпространени в социалните мрежи.

          4 КОМЕНТАРА

          1. Точно така трябва да се прави! ДПС изначално е създадена на етническа основа и трябва да се забрани. А това“ ново начало “ не нищо ново, а добре познатото ДПС. Кое му е новото? – смяната на бейлербея!!

          2. принципно е хубаво народа да осъзнае, че тия в парламента ги вкарват техни съграждани, които реално ограбват бъдещето им продавайки гласа си под една или друга форма …
            3 от 10 човека на улицата, с които се разминаваш правят нещо, което реално те прецаква … тебе, децата ти. Ако тия 3мата на място ти бръкнат в портфейла – викаш полиция. Ако тия 3мата обаче гласуват за ГЕРБ-ДПС и ти бъркат в портфейла за следващите ХХ години ги търпиш. Защо?

