Тотнъм получи две дузпи и лесно би Славия Прага

Тотнъм победи Славия Прага с 3:0 у дома в мач от шестия кръг в основната фаза на Шампионска лига. „Шпорите“ събраха 11 точки на осмото място, докато чехите са 32-ри с три.

Още в 38-ата секунда Ричарлисон получи перфектен успореден пас и от близка дистанция стреля от движение, но прати топката в тялото на вратаря и тя излезе в корнер.

В десетата минута Мохамед Кудус получи пас на дясното крило, влезе в наказателното поле и стреля от малък ъгъл, а вратарят Станек пак се намеси.

Славия Прага стигна до първата си възможност в 16-ата минута. Лукаш Провод получи топката отдясно в наказателното поле и нанесе изстрел към долния ляв ъгъл, но Викарио внимаваше.

В 26-ата минута Тотнъм поведе. При центриране от корнер, Кристиан Ромеро засече с глава, а при опита си да изчисти Давид Зима си вкара автогол. Това бе попадение №100 за Тотнъм в турнира.

По-малко от пет минути след началото на втората част „шпорите“ реализираха и второ попадение. Юсуфа Санянг спъна Педро Поро в наказателното поле и последва дузпа, която Кудус реализира.

В 78-ата минута Тотнъм получи втора дузпа. Шави Симонс навлезе в наказателното поле, Иго Огбу го спъна и съдията посочи бялата точка. Именно нидерландецът изпълни и оформи крайното 3:0.