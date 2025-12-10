НА ЖИВО
          Тръмп атакува „Ню Йорк Таймс" за публикации относно здравето му

          Снимка: БГНЕС
          Текущият президент на Съединените щати Доналд Тръмп разкритикува остро медиите и по-специално „Ню Йорк Таймс“, след като изданието публикува материали, поставящи под въпрос неговото здравословно състояние и жизненост.

          В много дълго изявление в Truth Social Тръмп заяви:

          „Всъщност мисля, че е подстрекателство към бунт, а може би и дори държавна измяна, когато ‘Ню Йорк Таймс’ и други медии продължават да публикуват ЛЪЖЛИВИ статии, за да клеветят и омаловажат ПРЕЗИДЕНТА НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ.“

          На 79 години, той е най-възрастният държавен глава, избиран някога в САЩ. Президентът подчерта, че е преминал „дълги, щателни и много скучни“ медицински прегледи и отново се похвали със силно представяне на когнитивните тестове:

          „Никой президент никога не е работил толкова усилено, колкото мен!“

          Според статия на „Ню Йорк Таймс“, която провокира реакцията, дневният график на Тръмп е по-малко натоварен в сравнение с първия му мандат, а в някои публични прояви той изглеждал сякаш задрямва.

          Говорителката на изданието, Никол Тейлър, отговори:

          „Американците имат право на задълбочена журналистика и редовни актуализации за здравето на избраните от тях длъжностни лица… Прилагаме същия журналистически интерес към неговата жизненост.“

          В хода на митинг в Пенсилвания президентът отново атакува своя политически опонент Джо Байдън, наричайки го „сънлив задник“.

          Тръмп заяви:

          „Когато намаля темпото, ще знам, но това не е актуално в момента.“

          Според него „най-доброто, което може да се случи на страната“ е „Ню Йорк Таймс“ да спре да съществува.

          

