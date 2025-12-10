Тръмп атакува „Ню Йорк Таймс“ за публикации относно здравето му

Текущият президент на Съединените щати Доналд Тръмп разкритикува остро медиите и по-специално „Ню Йорк Таймс“, след като изданието публикува материали, поставящи под въпрос неговото здравословно състояние и жизненост.
В много дълго изявление в Truth Social Тръмп заяви:
На 79 години, той е най-възрастният държавен глава, избиран някога в САЩ. Президентът подчерта, че е преминал „дълги, щателни и много скучни“ медицински прегледи и отново се похвали със силно представяне на когнитивните тестове:
Според статия на „Ню Йорк Таймс“, която провокира реакцията, дневният график на Тръмп е по-малко натоварен в сравнение с първия му мандат, а в някои публични прояви той изглеждал сякаш задрямва.
Говорителката на изданието, Никол Тейлър, отговори:
В хода на митинг в Пенсилвания президентът отново атакува своя политически опонент Джо Байдън, наричайки го „сънлив задник“.
Тръмп заяви:
Според него „най-доброто, което може да се случи на страната“ е „Ню Йорк Таймс“ да спре да съществува.
