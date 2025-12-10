Съединените щати са провели успешна операция по залавянето на петролен танкер в близост до бреговете на Венецуела. Новината бе съобщена лично от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, като действията се развиват на фона на ескалиращото напрежение между Вашингтон и правителството на венецуелския лидер Николас Мадуро, съобщава АП.

- Реклама -

Администрацията на Тръмп продължава стратегията си за засилване на натиска върху режима на Мадуро, срещу когото в САЩ са повдигнати обвинения за наркотероризъм.

„Току-що заловихме танкер край бреговете на Венецуела, голям танкер, много голям, всъщност най-големият, залавян някога“, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Държавният глава допълни загадъчно, че „се случват и други неща“, но отказа да предостави конкретни детайли на този етап, уточнявайки, че ще коментира темата допълнително.

Според информация от анонимен американски служител, операцията по задържането е извършена под ръководството на Бреговата охрана на САЩ с логистичната подкрепа на Военноморските сили (ВМС). Това действие е част от най-мащабното военно присъствие на САЩ в региона от десетилетия, включващо серия от удари срещу плавателни съдове в Карибско море и източната част на Тихия океан, заподозрени в контрабанда на наркотици.

Ден преди изявлението на президента, американските военни са извършили полети с два изтребителя над Венецуелския залив. Тръмп също така потвърди готовността си да използва сила в Централна и Южна Америка за борба с наркотрафика и спомена, че скоро ще се извършат сухопътни атаки, без да конкретизира местоположението.

Междувременно възникват въпроси относно законността на някои военни действия. Членове на Конгреса ще инициират разследване дали армията е нарушила закона, след като се появи информация за убити двама оцелели при удар по лодка за предполагаем наркотрафик в Карибите.

Икономическият аспект на отношенията също остава сложен. Сред отстъпките, направени от САЩ по време на минали преговори, бе разрешението за петролния гигант Chevron Corp. да възобнови изпомпването и износа на венецуелски петрол. Тези дейности на корпорацията се разглеждат като финансов спасителен пояс за правителството на Мадуро.