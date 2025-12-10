Всички пътища, по които сили и средства на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) могат да достигнат и излязат от Мирноград, се намират в „сивата зона“. Наскоро руснаците са превзели част от село Ровно, едно от двете, през които е преминавала логистиката на украинската армия, пише „Украинская правда“, като се позовава на двама събеседници и DeepState.

„Затворената „сива зона“, която DeepState изобрази днес около Мирноград, е в сила от няколко седмици. Последният път, когато имахме ротация на персонал с превозни средства, беше в средата на ноември, след това в началото на декември няколко души успяха да си тръгнат пеша – това е всичко. През ноември имаше още един опит през Родинское, но и трите превозни средства – нашите и на нашите съюзници – бяха унищожени“, казва пред изданието украински боец от морската пехота.

„Сега разбирам защо Покровск падна толкова бързо, защото при нас става точно същото. Настъпва критичен момент на концентрация на врага и това е всичко – те са навсякъде и е невъзможно да бъдат спрени. Защото преди това логистиката, дроновете и артилерията се изтеглят“, обяснява войникът.

Тъй като маршрутът до Мирноград през Покровск вече не е достъпен (до голяма степен е превзет), украинският гарнизон е принуден да използва пътища през две малки села – Ровно и Светлое. Част от Ровно е под руски контрол. Руското Министерство на отбраната на Русия вече публикува видеоклипове оттам.

По този начин коридорът за излизане от града е станал още по-опасен.

Като цяло коридорът за изтегляне от Мирноград е няколко километра „сива зона“ между частично превзетото село Ровно и превзетото село Красний Лиман. Родинское, разположено северно от Красний Лиман, е приблизително на 80% под контрола на руската армия.

Движението по този коридор е опасно поне през последните 3-4 седмици. Украинските бригади търпят загуби по време на това движение, както УП знае със сигурност – руската армия е буквално навсякъде. Десантно-щурмовите войски (ДЩВ) на ВСУ са се опитали да разчистят този коридор, но все още няма информация за резултатите от тези действия.

Докато руснаците се опитват да отрежат пътя към Мирноград, те увеличават присъствието си в самия град. Точният брой на техните сили е невъзможно да се определи, тъй като украинските сили все повече изчерпват оборудването за наблюдение.

Според военни някои райони на Мирноград са близо до обкръжение.

Едновременно с това, главнокомандващият ВСУ Александър Сирски продължава да твърди, че Мирноград не е обкръжен. 7-ми корпус на ДЩВ, отговорен за отбраната на града, споделя това мнение. „Украинска правда“ научава от военните, които се опитват да изтеглят хората си от града и ги губят в „сивия коридор“, официалната информация е неточна.