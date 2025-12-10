НА ЖИВО
          Украински военен: Руската армия заплашва за Краматорск от две направления, ВСУ са в много неблагоприятна ситуация при Северск

           Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Северск, Донецка област, в момента е изключително неблагоприятна, като боевете за града са в разгара си. Краматорск е заплашен от Лиманско и Славянско направление, отбеляза старши лейтенантът от украинската армия с позивна „Алекс“, цитиран от „Зеркало недели“.

          По думите му, в украинското военно командване по-рано са предполагали, че руснаците могат да настъпят от Часов Яр и да се опитат да напреднат към Краматорск през Константиновка (обикалят града от изток).

          Сега обаче руснаците натискат позициите на ВСУ не само от посоките Славянск и Лиман, но и са засилили активността си на кръстовището на направлениятра Краматорск (Часов Яр) и Славянск (Северск), което е най-късото разстояние до Краматорск.

          DeepState наскоро съобщи, че половината Северск е под руски контрол. Анализаторите отбелязаха, че подаването на неверни доклади и информация остава проблем, което затруднява изясняването на обстоятелствата.

