      сряда, 10.12.25
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Украйна арестува кораб от „сенчестия флот“ на Русия в Одеса

          Службата за сигурност на Украйна (СБУ) задържа чуждестранен товарен кораб в пристанището на Одеса. Той е бил част от „сенчестия флот“ на Русия и е превозвал незаконно украински селскостопански продукти от Крим, Това съобщиха пресслужбата на СБУ и ОГП, предава „Украинская правда“.

          Собственикът на кораба е под санкции от Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) и според разследващи редовно е променял името на кораба и официалните си бенефициенти в трети страни, за да заобиколи ограниченията.

          Сухотоварният кораб е пристигнал в Одеса под флага на африканска държава, за да натовари пратка стоманени тръби. СБУ установява, че преди пълномащабното нахлуване корабът е акостирал поне седем пъти в пристанището на Севастопол, включително през януари 2021 г., когато е транспортирал близо 7000 тона зърно за Северна Африка.

          По време на задържането на борда са били капитанът и 16 членове на екипажа, граждани на няколко страни от Близкия Изток. Служители на реда са иззели планове за пътуване, навигационни карти и дневници за комуникация, съдържащи доказателства за акостиране в пристанища в окупираните от Русия територии.

          Разследващите са образували наказателни производства по членове от Наказателния кодекс за финансиране на действия срещу териториалната цялост на Украйна, държавна измяна, нарушаване на транспортните правила и незаконно влизане/излизане от временно окупираната територия. Плавателният съд е иззет с възможност за предаване на АРМА.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

