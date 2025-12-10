Масови протести обхванаха ключови градове в страната, като хиляди граждани в Пловдив, Варна и Бургас излязоха на улиците с искания за оставка на правителството. Недоволството е насочено както срещу управлението на кабинета, така и срещу планирания държавен бюджет.

- Реклама -

В Пловдив демонстрантите се събраха на площад „Съединение“, като началният час на събитието бе изтеглен по-рано. Организацията на шествието включва променен маршрут спрямо предходните акции от началото на месеца. След сборния пункт, множеството се насочва през моста на река Марица към Международния панаир. Промяната в трасето предизвика обществени коментари в дните преди събитието. Част от протестиращите изразиха съмнения, че целта е да се избегне преминаване пред сградата на общината и да се предотврати искането на оставка от кмета на града Костадин Димитров от ГЕРБ. Официалните организатори обаче отхвърлиха тези спекулации, изтъквайки чисто логистични причини – пространството около панаира е по-подходящо за мащабното шествие.

Мотото на пловдивския протест е „Ела отново, Ела културно“, а призивът е за мирни действия. Участниците са категорични в посланията си: „Време е да застанем рамо до рамо всички, които не приемат управление, което взима решения зад гърба на хората, злоупотребява с парите на държавата и разделя обществото“.

Във Варна основният фокус на недоволството е насочен към искането за оставка на правителството на Росен Желязков и провеждането на предсрочни парламентарни избори. Гражданите се обявяват и категорично против рамката на държавния бюджет за следващата година. Протестът в морската столица е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и протича при засилено полицейско присъствие. Органите на реда са въвели стриктен контрол, като не се допускат лица с маски, чиято самоличност не може да бъде установена, за да се избегнат провокации.

Бургас също се присъедини към вълната на недоволство. Площад „Атанас Сиреков“ пред сградата на Общината, както и централните улици „Александровска“ и „Богориди“, се изпълниха с хора. Сред присъстващите има множество млади хора и семейства с деца. Основните скандирания са „Оставка“ и „Мафия“, а издигнатите плакати гласят: „Мафията вън!“, „Позор“ и „Не искам да живея в такава държава“. Протестиращите в Бургас изразяват несъгласие със сегашното управление, като според тях правителството работи срещу интересите на българските граждани.