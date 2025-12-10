НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Вълна от протести в Пловдив, Варна и Бургас с искания за оставка и нови избори

          0
          11
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Масови протести обхванаха ключови градове в страната, като хиляди граждани в Пловдив, Варна и Бургас излязоха на улиците с искания за оставка на правителството. Недоволството е насочено както срещу управлението на кабинета, така и срещу планирания държавен бюджет.

          - Реклама -

          В Пловдив демонстрантите се събраха на площад „Съединение“, като началният час на събитието бе изтеглен по-рано. Организацията на шествието включва променен маршрут спрямо предходните акции от началото на месеца. След сборния пункт, множеството се насочва през моста на река Марица към Международния панаир. Промяната в трасето предизвика обществени коментари в дните преди събитието. Част от протестиращите изразиха съмнения, че целта е да се избегне преминаване пред сградата на общината и да се предотврати искането на оставка от кмета на града Костадин Димитров от ГЕРБ. Официалните организатори обаче отхвърлиха тези спекулации, изтъквайки чисто логистични причини – пространството около панаира е по-подходящо за мащабното шествие.

          Мотото на пловдивския протест е „Ела отново, Ела културно“, а призивът е за мирни действия. Участниците са категорични в посланията си: „Време е да застанем рамо до рамо всички, които не приемат управление, което взима решения зад гърба на хората, злоупотребява с парите на държавата и разделя обществото“.

          Във Варна основният фокус на недоволството е насочен към искането за оставка на правителството на Росен Желязков и провеждането на предсрочни парламентарни избори. Гражданите се обявяват и категорично против рамката на държавния бюджет за следващата година. Протестът в морската столица е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и протича при засилено полицейско присъствие. Органите на реда са въвели стриктен контрол, като не се допускат лица с маски, чиято самоличност не може да бъде установена, за да се избегнат провокации.

          Бургас също се присъедини към вълната на недоволство. Площад „Атанас Сиреков“ пред сградата на Общината, както и централните улици „Александровска“ и „Богориди“, се изпълниха с хора. Сред присъстващите има множество млади хора и семейства с деца. Основните скандирания са „Оставка“ и „Мафия“, а издигнатите плакати гласят: „Мафията вън!“, „Позор“ и „Не искам да живея в такава държава“. Протестиращите в Бургас изразяват несъгласие със сегашното управление, като според тях правителството работи срещу интересите на българските граждани.

          Масови протести обхванаха ключови градове в страната, като хиляди граждани в Пловдив, Варна и Бургас излязоха на улиците с искания за оставка на правителството. Недоволството е насочено както срещу управлението на кабинета, така и срещу планирания държавен бюджет.

          - Реклама -

          В Пловдив демонстрантите се събраха на площад „Съединение“, като началният час на събитието бе изтеглен по-рано. Организацията на шествието включва променен маршрут спрямо предходните акции от началото на месеца. След сборния пункт, множеството се насочва през моста на река Марица към Международния панаир. Промяната в трасето предизвика обществени коментари в дните преди събитието. Част от протестиращите изразиха съмнения, че целта е да се избегне преминаване пред сградата на общината и да се предотврати искането на оставка от кмета на града Костадин Димитров от ГЕРБ. Официалните организатори обаче отхвърлиха тези спекулации, изтъквайки чисто логистични причини – пространството около панаира е по-подходящо за мащабното шествие.

          Мотото на пловдивския протест е „Ела отново, Ела културно“, а призивът е за мирни действия. Участниците са категорични в посланията си: „Време е да застанем рамо до рамо всички, които не приемат управление, което взима решения зад гърба на хората, злоупотребява с парите на държавата и разделя обществото“.

          Във Варна основният фокус на недоволството е насочен към искането за оставка на правителството на Росен Желязков и провеждането на предсрочни парламентарни избори. Гражданите се обявяват и категорично против рамката на държавния бюджет за следващата година. Протестът в морската столица е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“ и протича при засилено полицейско присъствие. Органите на реда са въвели стриктен контрол, като не се допускат лица с маски, чиято самоличност не може да бъде установена, за да се избегнат провокации.

          Бургас също се присъедини към вълната на недоволство. Площад „Атанас Сиреков“ пред сградата на Общината, както и централните улици „Александровска“ и „Богориди“, се изпълниха с хора. Сред присъстващите има множество млади хора и семейства с деца. Основните скандирания са „Оставка“ и „Мафия“, а издигнатите плакати гласят: „Мафията вън!“, „Позор“ и „Не искам да живея в такава държава“. Протестиращите в Бургас изразяват несъгласие със сегашното управление, като според тях правителството работи срещу интересите на българските граждани.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          От последните минути: Първи задържани на протеста в София

          Никола Павлов -
          Двама души са задържани по време на антиправителствения протест в София, съобщиха от СДВР. И двамата са били спрени на специално изградените контролно-пропускателни пунктове...
          Политика

          Ивайло Мирчев: Държавата праща РЗИ да премахва мобилни клетки по време на протеста

          Владимир Висоцки -
          Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев публикува остра позиция във Facebook по повод обстановката на антиправителствения протест в "Триъгълника на властта". Той алармира за...
          Общество

          КРС: Няма умишлено заглушаване на мобилния сигнал на Ларгото, мрежата е претоварена

          Владимир Висоцки -
          Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) излезе с официална позиция относно съмненията за проблеми с мобилните комуникации в центъра на София. Повод за реакцията...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions