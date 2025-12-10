Виляреал се издъни неочаквано у дома

Копенхаген победи Виляреал с 3:2 като гост в ранен мач от 6-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига.

- Реклама -

Мохамед Елиунуси откри резултата в полза датския тим с гол „от съблекалнята“ още във 2-ата минута.

Санти Комесаня изравни в 47-ата минута – 1:1. Буквално секунди по-късно обаче Копенхаген отново поведе чрез Мохамед Ашури.

Тани Олувасеий възстанови равенството в 56-ата минута.

Фатална се оказа 1-ата минута от добавеното време. Андреас Корнелиус донесе победата на Копенхаген – 2:3.

Датчани са 23-и в класирането със 7 точки, а Виляреал остават без победа в ШЛ и са на незавидната предпоследна 35-а позиция с 1 точка.