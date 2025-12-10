Командването на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изтегля войски и техника от Часов Яр в Донецка област, тъй като украинските армейски части са се оказали в неизгодно положение в този район, заяви пред ТАСС военният експерт Андрей Марочко.
„След освобождаването на село Майское и заемането от руските въоръжени сили на ключови височини северозападно от Часов Яр в ДНР, някои украински позиции в този район станаха безполезни поради неблагоприятното си местоположение. Предвид това, както и недостига на сили и ресурси, украинското командване започна прегрупиране към по-изгодни позиции източно от Веролюбовка в ДНР“, заяви той, позовавайки се на свои източници.
Събеседникът на агенцията отбеляза, че в резултат на изтеглянето на силите и ресурсите на ВСУ на запад, пространството между позициите в този район се е увеличило, което „позволи на руските войски да пренаредят позициите си по фронта“. „Това също оказа положително влияние върху напредването по-дълбоко в отбраната на противника в района на Макарово в ДНР“, добави Марочко.
На 31 юли руското Министерство на отбраната обяви пълното превземане на Часов Яр.
Неизгодно положение вероятно означава обкръжение. Напоследък все на тях.
Те че бягат,бягат ама Часов Яр от три месеца е превзет от руснаците битките вече са в Константиновка
Тоест, бягат …