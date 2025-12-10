НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 10.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ВСУ оттеглят войски и техника от района на Часов Яр

          3
          171
          Украински войник
          Украински войник
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Командването на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изтегля войски и техника от Часов Яр в Донецка област, тъй като украинските армейски части са се оказали в неизгодно положение в този район, заяви пред ТАСС военният експерт Андрей Марочко.

          - Реклама -

          „След освобождаването на село Майское и заемането от руските въоръжени сили на ключови височини северозападно от Часов Яр в ДНР, някои украински позиции в този район станаха безполезни поради неблагоприятното си местоположение. Предвид това, както и недостига на сили и ресурси, украинското командване започна прегрупиране към по-изгодни позиции източно от Веролюбовка в ДНР“, заяви той, позовавайки се на свои източници.

          Събеседникът на агенцията отбеляза, че в резултат на изтеглянето на силите и ресурсите на ВСУ на запад, пространството между позициите в този район се е увеличило, което „позволи на руските войски да пренаредят позициите си по фронта“. „Това също оказа положително влияние върху напредването по-дълбоко в отбраната на противника в района на Макарово в ДНР“, добави Марочко.

          На 31 юли руското Министерство на отбраната обяви пълното превземане на Часов Яр.

          Командването на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изтегля войски и техника от Часов Яр в Донецка област, тъй като украинските армейски части са се оказали в неизгодно положение в този район, заяви пред ТАСС военният експерт Андрей Марочко.

          - Реклама -

          „След освобождаването на село Майское и заемането от руските въоръжени сили на ключови височини северозападно от Часов Яр в ДНР, някои украински позиции в този район станаха безполезни поради неблагоприятното си местоположение. Предвид това, както и недостига на сили и ресурси, украинското командване започна прегрупиране към по-изгодни позиции източно от Веролюбовка в ДНР“, заяви той, позовавайки се на свои източници.

          Събеседникът на агенцията отбеляза, че в резултат на изтеглянето на силите и ресурсите на ВСУ на запад, пространството между позициите в този район се е увеличило, което „позволи на руските войски да пренаредят позициите си по фронта“. „Това също оказа положително влияние върху напредването по-дълбоко в отбраната на противника в района на Макарово в ДНР“, добави Марочко.

          На 31 юли руското Министерство на отбраната обяви пълното превземане на Часов Яр.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Розовата екипировка набира популярност във ВСУ

          Иван Христов -
          Украинските военни магазини предлагат богат избор от розова екипировка за военнослужещите от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), установи РИА Новости въз основа на анализ...
          Война

          Александър Сирски: Фронтовата линия се съкрати с 35 км благодарение на ВСУ, руснаците понасят рекордни загуби

          Иван Христов -
          Фронтовата линия в Украйна в момента е дълга 1218 километра, в сравнение с 1253 километра преди месец. Това обяви главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна...
          Война

          Зеленски: Готов съм за президентски избори в Украйна

          Иван Христов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски отбелязва, че е лично готов да проведе избори, но САЩ и европейските страни трябва да помогнат за гарантиране на...

          3 КОМЕНТАРА

          2. Те че бягат,бягат ама Часов Яр от три месеца е превзет от руснаците битките вече са в Константиновка

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions