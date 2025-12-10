Командването на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) изтегля войски и техника от Часов Яр в Донецка област, тъй като украинските армейски части са се оказали в неизгодно положение в този район, заяви пред ТАСС военният експерт Андрей Марочко.

„След освобождаването на село Майское и заемането от руските въоръжени сили на ключови височини северозападно от Часов Яр в ДНР, някои украински позиции в този район станаха безполезни поради неблагоприятното си местоположение. Предвид това, както и недостига на сили и ресурси, украинското командване започна прегрупиране към по-изгодни позиции източно от Веролюбовка в ДНР“, заяви той, позовавайки се на свои източници.

Събеседникът на агенцията отбеляза, че в резултат на изтеглянето на силите и ресурсите на ВСУ на запад, пространството между позициите в този район се е увеличило, което „позволи на руските войски да пренаредят позициите си по фронта“. „Това също оказа положително влияние върху напредването по-дълбоко в отбраната на противника в района на Макарово в ДНР“, добави Марочко.

На 31 юли руското Министерство на отбраната обяви пълното превземане на Часов Яр.