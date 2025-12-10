Взривът в Бейрут: Съдът отказа екстрадицията на обвиняемия руски бизнесмен

Софийският градски съд отказа екстрадицията на 48-годишния Игор Гречушкин, руски гражданин с кипърски паспорт, издирван от Ливан във връзка с опустошителната експлозия в пристанището на Бейрут през 2020 г.

Съдът постанови и незабавното му освобождаване, но решението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред Софийския апелативен съд. До окончателното произнасяне Гречушкин остава в ареста.

Причина за отказа

Основният мотив е липсата на гаранции от страна на Ливан, че ако Гречушкин бъде осъден на смърт, наказанието няма да бъде изпълнено.

Това бе посочено от неговия адвокат Екатерина Димитрова пред АФП.

Защо Ливан го иска?

Ливанските власти обвиняват Гречушкин в:

„внасяне на експлозиви в Ливан – терористичен акт, довел до смъртта на множество хора“;

„повреждане на оборудване с цел потапяне на кораб“.

Той е сочен за собственик на кораба Rhosus, превозил в Бейрут тоновете амониев нитрат, съхранявани незаконно в продължение на години и довели до една от най-мощните неядрени експлозии в света – над 220 загинали и над 6500 ранени.

Контекст