      сряда, 10.12.25
          X ще спазва австралийската забрана за достъп на лица под 16 години до социалните мрежи

          Снимка: KIrill Kudryavtsev / AFP / Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Социалната мрежа X, собственост на Илон Мъск, заяви, че ще се съобрази с новите мерки на Австралия, които забраняват използването на социални мрежи от лица под 16 години.

          „Това не е нашият избор – това е изискване на австралийското законодателство“, посочи компанията, след като законът влезе в сила, предаде АФП.

          X беше последната от десетте платформи с наложени ограничения, която обяви как ще приложи забраната. Всички засегнати социални мрежи — включително Facebook, YouTube и TikTok — вече са се съгласили да предприемат действия за премахване на непълнолетни потребители.

          Според новите правила платформите могат да бъдат глобени с до 33 милиона долара, ако не вземат „разумни мерки“ за изтриване на акаунтите на потребители под 16-годишна възраст, регистрирани в Австралия.

          Австралийското правителство защитава строгия подход с аргумента, че са необходими безпрецедентни мерки, за да бъдат защитени децата от:

          • „хищнически алгоритми“,
          • тормоз,
          • сексуално съдържание,
          • насилие,

          които могат да достигнат до екраните им чрез социалните платформи.

          - Реклама -

