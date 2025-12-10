X ще спазва австралийската забрана за достъп на лица под 16 години до социалните мрежи

Социалната мрежа X, собственост на Илон Мъск, заяви, че ще се съобрази с новите мерки на Австралия, които забраняват използването на социални мрежи от лица под 16 години.

„Това не е нашият избор – това е изискване на австралийското законодателство", посочи компанията, след като законът влезе в сила, предаде АФП.

X беше последната от десетте платформи с наложени ограничения, която обяви как ще приложи забраната. Всички засегнати социални мрежи — включително Facebook, YouTube и TikTok — вече са се съгласили да предприемат действия за премахване на непълнолетни потребители.

Според новите правила платформите могат да бъдат глобени с до 33 милиона долара, ако не вземат „разумни мерки“ за изтриване на акаунтите на потребители под 16-годишна възраст, регистрирани в Австралия.

Австралийското правителство защитава строгия подход с аргумента, че са необходими безпрецедентни мерки, за да бъдат защитени децата от:

„хищнически алгоритми“,

тормоз,

сексуално съдържание,

насилие,

които могат да достигнат до екраните им чрез социалните платформи.