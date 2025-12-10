Зеленски: Готов съм за президентски избори в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отбелязва, че е лично готов да проведе избори, но САЩ и европейските страни трябва да помогнат за гарантиране на сигурността в ситуация, в която Русия продължава пълномащабната си война срещу страната.

По-специално, държавният глава коментира изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че е време да се проведат избори в Украйна.

„Първо, искам да кажа, че не съм обсъждал този въпрос. Второ, въпросът за изборите в Украйна, вярвам, зависи от нашия народ. И това е въпрос за народа на Украйна, а не за народа на други страни. С цялото ми уважение към нашите партньори“, подчерта Зеленски.

В същото време, както открито отбеляза държавният глава, той е готов за изборите.

„Ако има въпрос – чувал съм намеци – че ние се вкопчваме във властта или че аз лично се вкопчвам в президентския пост и затова се вкопчвам в това и затова войната не свършва, това, честно казано, е напълно неразумно твърдение“, подчерта Зеленски.

В тази връзка, казва той, възникват два въпроса за провеждането на избори.

„Първо и най-важно, сигурността. Как може да се направи това? Как може да се направи това под атака, под ракети? И въпросът за нашите военни, как ще гласуват? Вие знаете това и не искате да го повтаряте. И вторият въпрос е законодателната основа за легитимността на провеждането на избори. И тъй като президентът на САЩ и нашите партньори повдигат този въпрос днес, ще отговоря много кратко. Вижте, готов съм за изборите“, заяви Зеленски.

В същото време той открито заявява и моли за съдействие САЩ.

„Можем, заедно с нашите европейски колеги, да обезпечим сигурността на изборите. И тогава, в рамките на следващите шестдесет, деветдесет дни, Украйна ще бъде готова да проведе избори. Аз лично имам волята и готовността за това“, заяви Зеленски.

Същевременно той призовава членовете на фракцията „Слуга на народа“ и украинските парламентаристи да подготвят законодателни предложения относно възможността за изменение на законодателната рамка и закона „За изборите по време на военно положение“.

„Утре ще бъда в Украйна. Искам, очаквам предложения от партньори, очаквам предложения от нашите депутати и съм готов да отида на избори“, подчерта Зеленски.