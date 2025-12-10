Президентът на Украйна Володимир Зеленски, придружен от своя екип, проведе разговори с представители на американската страна, сред които бяха Скот Бесент, Джаред Къшнър и Лари Финк. За срещата съобщи самият украински държавен глава чрез публикация в своя Telegram канал, определяйки диалога като „продуктивен“.
По думите на Зеленски, това е била първата среща на работната група, натоварена със задачата да разработи документ за възстановяването и икономическото съживяване на Украйна.
Той посочва още, че Киев е подготвил своя собствена концепция, базирана на 20 основни точки, които ще залегнат в документа за прекратяване на войната.
В изявлението си Зеленски акцентира върху връзката между сигурността и икономическото развитие.
