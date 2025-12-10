„Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство.“

Това заяви министър-председателят Росен Желязков при откриването на заседанието на Министерския съвет.

От правителствената пресслужба съобщават, че премиерът е акцентирал върху необходимостта целият кабинет да присъства в пленарната зала по време на дебатите за вота на недоверие. Желязков подчерта, че всички мотиви на опозицията – независимо дали са основателни или не – трябва да бъдат изслушани внимателно. Това е ключово условие, за да бъдат правилно адресирани последващите анализи, изводи и управленски политики.

Министър-председателят заяви, че настоящото правителство е встъпило в длъжност с ясната амбиция да надгражда върху постиженията на предходните управления, създавайки здрава основа за следващите кабинети. Той отбеляза, че властта се вслушва в гласа на всички поколения – както на младите, така и на по-зрелите граждани, в общия стремеж България да се превърне в по-добро място за живеене.

В обръщението си Росен Желязков отправи апел протестите в страната да протичат мирно и спокойно. Той припомни, че упражняването на гражданските права е неразривно свързано със зачитането на правата на всички останали участници в обществения живот – както на самите протестиращи, така и на служителите на реда и на всяка друга група, независимо от съществуващите политически различия.