      сряда, 10.12.25
          Желязков: Трябва да уважаваме различното мнение, за да съхраним демократичния избор на България

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          „Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство.“

          Това заяви министър-председателят Росен Желязков при откриването на заседанието на Министерския съвет.

          Опозицията задейства шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков"

          От правителствената пресслужба съобщават, че премиерът е акцентирал върху необходимостта целият кабинет да присъства в пленарната зала по време на дебатите за вота на недоверие. Желязков подчерта, че всички мотиви на опозицията – независимо дали са основателни или не – трябва да бъдат изслушани внимателно. Това е ключово условие, за да бъдат правилно адресирани последващите анализи, изводи и управленски политики.

          Министър-председателят заяви, че настоящото правителство е встъпило в длъжност с ясната амбиция да надгражда върху постиженията на предходните управления, създавайки здрава основа за следващите кабинети. Той отбеляза, че властта се вслушва в гласа на всички поколения – както на младите, така и на по-зрелите граждани, в общия стремеж България да се превърне в по-добро място за живеене.

          ПП-ДБ организират протест без шествие в „Триъгълника на властта" при засилени мерки за сигурност

          В обръщението си Росен Желязков отправи апел протестите в страната да протичат мирно и спокойно. Той припомни, че упражняването на гражданските права е неразривно свързано със зачитането на правата на всички останали участници в обществения живот – както на самите протестиращи, така и на служителите на реда и на всяка друга група, независимо от съществуващите политически различия.

          Кабинетът прати за ратификация договора за жп тунела към Северна Македония

          Десислава Димитрова -
          Министерският съвет внесе официално предложение до Народното събрание за ратифициране на двустранното споразумение между България и Република Северна Македония, касаещо изграждането на трансграничния железопътен тунел.
          Политика

          Лъчезар Иванов (ГЕРБ): Безотговорно е държавата да се хвърля в хаоса (ВИДЕО)

          Златина Петкова -
          "Безотговорно е държавата да се хвърля в хаос. Светът около нас ври и кипи - и политически, и военно ври и кипи. " Това...
          Правосъдие

          Съдията по делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов си направи отвод

          Никола Павлов -
          Съдия Емил Дечев от Софийския градски съд си направи отвод по наказателното производство срещу Кирил Петков и Божидар Божанов. Искането за отстраняването му бе...

