Жордан Бардела: Не ми харесва васалитетът на Франция, не искам Доналд Тръмп за „голям брат“

Лидерът на партия Национално обединение Жордан Бардела настоява, че не му трябва помощта на президента на САЩ Доналд Тръмп в борбата за политическото бъдеще на Франция преди явяването на дясно-популистката партия на изборите за държавен глава в страната през 2027 година, пише Politico.

„Аз съм французин, така че не ми харесва васалитетът и не ми е нужен голям брат като Тръмп, който да се грижи за съдбата на страната ми“, заяви той в интервю за The Telegraph, публикувано късно във вторник.

Опасенията относно потенциалното участие на САЩ в европейската политика се засилиха след публикуването на Националната стратегия за сигурност на администрацията на Тръмп миналата седмица, в която Вашингтон се застъпва за „култивиране на съпротива“, за да се засили националистическият подем в Европа.

Това поставя Бардела в трудна ситуация. Като цяло той е съгласен с антимигрантската визия на Тръмп, както е очертана в стратегията, но е предпазлив към прякото участие на САЩ в страна, където анкетите показват, че американският лидер е много непопулярен. Националното обединение не подкрепя директно американските републиканци, както прави „Алтернатива за Германия“ (АзГ).

В интервю за подкаста „Политическо мислене“ на BBC, Бардела заяви, че „споделя до голяма степен оценката [на Тръмп]“.

„Вярно е, че масовата имиграция и разпуснатостта на нашите лидери… днес нарушават баланса на силите в европейските общества“, посочи Бардела.

Интервюто на Бардела се състоя по време на пътуване до Лондон, където той се срещна с лидера на Reform UK Найджъл Фараж, който някога свърза партията на Бардела с „предразсъдъци и антисемитизъм“.

„Мисля, че Фараж ще бъде следващият министър-председател“, отбеляза Бардела пред Telegraph, хвалейки „голям патриот, който винаги е защитавал интересите на Великобритания и британския народ“.