      сряда, 10.12.25
          Европа

          Жордан Бардела: Не ми харесва васалитетът на Франция, не искам Доналд Тръмп за „голям брат"

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Лидерът на партия Национално обединение Жордан Бардела настоява, че не му трябва помощта на президента на САЩ Доналд Тръмп в борбата за политическото бъдеще на Франция преди явяването на дясно-популистката партия на изборите за държавен глава в страната през 2027 година, пише Politico.

          „Аз съм французин, така че не ми харесва васалитетът и не ми е нужен голям брат като Тръмп, който да се грижи за съдбата на страната ми“, заяви той в интервю за The Telegraph, публикувано късно във вторник.

          Опасенията относно потенциалното участие на САЩ в европейската политика се засилиха след публикуването на Националната стратегия за сигурност на администрацията на Тръмп миналата седмица, в която Вашингтон се застъпва за „култивиране на съпротива“, за да се засили националистическият подем в Европа.

          Това поставя Бардела в трудна ситуация. Като цяло той е съгласен с антимигрантската визия на Тръмп, както е очертана в стратегията, но е предпазлив към прякото участие на САЩ в страна, където анкетите показват, че американският лидер е много непопулярен. Националното обединение не подкрепя директно американските републиканци, както прави „Алтернатива за Германия“ (АзГ).

          В интервю за подкаста „Политическо мислене“ на BBC, Бардела заяви, че „споделя до голяма степен оценката [на Тръмп]“.

          „Вярно е, че масовата имиграция и разпуснатостта на нашите лидери… днес нарушават баланса на силите в европейските общества“, посочи Бардела.

          Интервюто на Бардела се състоя по време на пътуване до Лондон, където той се срещна с лидера на Reform UK Найджъл Фараж, който някога свърза партията на Бардела с „предразсъдъци и антисемитизъм“.

          „Мисля, че Фараж ще бъде следващият министър-председател“, отбеляза Бардела пред Telegraph, хвалейки „голям патриот, който винаги е защитавал интересите на Великобритания и британския народ“.

