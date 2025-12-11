НА ЖИВО
          Ако изборите бяха днес: ГЕРБ губи 5%, три партии изпадат от парламента

          Снимка: БГНЕС
          ГЕРБ-СДС запазва водещата си позиция на политическата сцена с резултат от 17%, въпреки че формацията бележи значителен отлив на доверие. На второ място се нареждат ПП-ДБ с 14,7% подкрепа. Третата позиция е за „Възраждане“ – 9,3%, следвани плътно от „ДПС-Ново начало“ – 9,1%. В парламента биха влезли още МЕЧ (5,3%) и БСП (4,7%).

          Резултатите са от национално проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“, сред 1009 лица над 18 г. в периода 3–7 декември чрез пряко интервю и онлайн анкета.

          Социологът от „Маркет ЛИНКС“ Добромир Живков коментира динамиката в електоралните нагласи, като подчерта негативната тенденция за първата политическа сила. „Очевиден е сериозният спад в дела на подкрепа за ГЕРБ, като в последния месец е намалял с 5%“, заяви експертът. Той отчете мобилизация при ПП-ДБ, докато „Възраждане“ демонстрират устойчивост. При „ДПС-Ново начало“ също има спад – около 4%. Под бариерата от 4% остават „Величие“, „Има такъв народ“ и АПС.

          Обществените нагласи показват масово напрежение82% от българите протестират срещу настоящия модел на управление. Личният рейтинг на лидера на ГЕРБ също спада. „Бойко Борисов, който обикновено е с около 21–24% одобрение, сега е в ниската си точка на одобрение и в пик на неодобрението – 88%“, посочи Живков. Недоверието към Делян Пеевски достига 81% – рекордно ниво.

          По отношение на президента Румен Радев социологът отбеляза, че „погледите към него се връщат“ и недоверието намалява, като „до известна степен се възстановява доверието в опозиционните лидери“.

          Анализът засяга и лидера на „Има такъв народ“. „Слави Трифонов очевидно е в съвсем различна ситуация от април и юни 2021 г. именно с разочарованието, че не успя да изпълни заявката, с която дойде на политическата сцена“, коментира Живков.

          Проучването регистрира тенденция към повторно политизиране на обществото и завръщане на фокуса върху управлението. Готовността за гласуване расте – над 3,4 милиона българи биха гласували в настоящия момент.

          

