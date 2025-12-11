Американският план за руски активи и следвоенна Украйна разединява САЩ и Европа

Неразкрити приложения към американския мирен план, описани пред „Уолстрийт джърнъл“ от американски и европейски официални лица, разкриват амбициозната визия на администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп за възстановяване на Украйна и връщане на Русия в световната икономика. Тези предложения вече предизвикват сериозни разногласия между САЩ и Европа и имат потенциала да пренаредят икономическата карта на континента.

Вашингтон предлага разблокиране на замразени руски средства и мащабни инвестиции

Планът предвижда използване на около 200 млрд. долара от замразените руски активи за финансиране на проекти в Украйна – включително нов гигантски център за данни, захранван от атомната централа в Запорожие, която в момента е под руски контрол.

Друго приложение разкрива стратегия за „реанимация“ на руската икономика, в която американски компании ще получат достъп до ключови сектори – редки земни елементи, нефт в Арктика, енергийни потоци към Европа.

Европейски представители обаче приемат част от предложенията като нереалистични или дори опасни. Един дипломат ги сравнява с:

„Икономическа Ялта – разделяне на бъдещите сфери на влияние“.



Европа е категорично против възстановяване на руските енергийни доставки

Докато Европа вече финализира законодателство за прекратяване на руския газ до две години, американският план допуска възстановяване на енергийните връзки Русия–Запад. Това предизвиква тревога в европейските столици.

Европейските лидери искат замразените руски активи да служат за кредитиране на украинската държава, а не за проекти с американски компании. Те се опасяват, че стратегията на Вашингтон ще даде на Русия „време да си стъпи на краката“.

Тръмп настоява за бързо мирно споразумение

След серия от разговори с Макрон, Мерц и Стармър, Тръмп заяви:

„Не искаме да губим време.“



Вашингтон вижда икономическата интеграция като част от философията „бизнес за мир“ – идея, според която общите енергийни и технологични проекти могат да обезсмислят продължаването на войната.

Американски фирми вече се позиционират за участие

BlackRock, Уолстрийт инвеститори, както и посредници като Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са въвлечени в подготовката на проектите. Предложение, представено пред Киев, включва:

Украински ветерани да се преквалифицират и да управляват високотехнологични дата центрове срещу заплати на ниво „Силициева долина“.



Европа и САЩ – обратна геополитическа роля

Европейски представители отбелязват, че планът на Вашингтон обръща с 180 градуса традиционната политика на Запада след Студената война.

Докато десетилетия наред САЩ убеждаваха Европа да намали зависимостта си от Москва, сега Тръмп предлага частично възстановяване на руската енергийна роля – но под контрол на американските компании и инвестиции.

Срещи на високо ниво предстоят

Предстоят ключови заседания в Париж и Берлин, включително с участието на Уиткоф и Къшнър. Междувременно двамата вече са провели многочасови разговори с Владимир Путин, настоявайки Русия да даде ясни признаци, че е готова за дипломатически край на войната.