Водещи международни медии насочиха погледите си към България, отразявайки мащабните антиправителствени демонстрации, залели София и големите градове в страната. Изданията поставят акцент върху исканията за оставка на кабинета и връзката между политическото напрежение и предстоящото приемане на еврото.

- Реклама -

Американският вестник „Вашингтон Пост“ описва ситуацията като ключов момент за страната.

„Десетки хиляди се присъединиха вчера към поредните масирани протести в цяла България, обвинявайки правителството в широко разпространена корупция, като това подчерта политическите разделения само няколко седмици преди страната да се присъедини към еврозоната“, пише изданието.

Вестникът уточнява, че недоволството е ескалирало след плановете за повишаване на данъците и осигуровките. Въпреки че управляващите оттеглиха спорния бюджет за 2026 г., исканията на демонстрантите прераснаха в настояване за оставка на дясноцентристкото правителство на премиера Росен Желязков.

Телевизия „Ей Би Си Нюз“ (ABC News) акцентира върху фигурата на Делян Пеевски, чиято формация „ДПС – Ново начало“ подкрепя управлението. Медията припомня, че политикът е санкциониран от САЩ и Великобритания. Според анализа на телевизията, протестиращите обвиняват Пеевски в оказване на влияние върху държавната политика в полза на олигархични интереси.

Финансовото издание „Блумбърг“ разглежда събитията през призмата на евроинтеграцията и върховенството на закона.

„Предстоящото присъединяване на страната към еврозоната би трябвало да бъде повод за празнуване, но вместо това разкри нарастващо недоволство, особено сред по-младите българи, тъй като въпреки че България се присъедини към ЕС преди доста години, положението с върховенството на закона не се подобрява“, коментира медията.

„Блумбърг“ предупреждава, че приемането на най-бедната държава в ЕС в еврозоната без покрити критерии за правосъдие може да бъде използвано от противниците на разширяването и да навреди на геополитическата стабилност на блока.

Изданието отбелязва още, че премиерът Желязков представя еврото като голям успех, въпреки социологическите данни от юли, показващи значителна съпротива сред населението. Според „Блумбърг“ липсата на стабилно мнозинство след седем предсрочни вота за последните четири години е довела до ерозия на фискалната дисциплина.

Германската медия „Дойче Веле“ фокусира вниманието си върху ролята на младото поколение в демонстрациите.

„Събитията от последните десет дни разкриха задълбочаваща се пропаст между управляващите партии и младите хора“, пише медията, визирайки поколението „Зи“ (Gen Z), което няма спомен за режима преди 1989 г. или кризата от края на 90-те.

„В страна, в която избирателната активност едва достигна 39% на последните парламентарни избори, след началото на масовите протести младите хора сега изглежда все повече се ангажират с политиката. Те имат най-различни искания – от по-добро здравеопазване до по-добри възможности за работа“, допълва „Дойче Веле“.

Германското издание подчертава уникалния начин на комуникация на протеста чрез хумор и социални мрежи:

„Една особеност на протестите е, че онлайн инфлуенсъри в социалните мрежи често заместват традиционните медии за младите протестиращи, тъй като те по-добре могат да комуникират на универсалния език на поколението „Зи“, включващ голяма доза нефилтриран хумор“.

Примери за това са креативни плакати и песни, насочени срещу статуквото, докато властта се опитва да определи недоволството като антиевропейско – теза, която протестиращите категорично отхвърлят.