Водещи международни медии насочиха погледите си към България, отразявайки мащабните антиправителствени демонстрации, залели София и големите градове в страната. Изданията поставят акцент върху исканията за оставка на кабинета и връзката между политическото напрежение и предстоящото приемане на еврото.
Американският вестник „Вашингтон Пост“ описва ситуацията като ключов момент за страната.
Вестникът уточнява, че недоволството е ескалирало след плановете за повишаване на данъците и осигуровките. Въпреки че управляващите оттеглиха спорния бюджет за 2026 г., исканията на демонстрантите прераснаха в настояване за оставка на дясноцентристкото правителство на премиера Росен Желязков.
Телевизия „Ей Би Си Нюз“ (ABC News) акцентира върху фигурата на Делян Пеевски, чиято формация „ДПС – Ново начало“ подкрепя управлението. Медията припомня, че политикът е санкциониран от САЩ и Великобритания. Според анализа на телевизията, протестиращите обвиняват Пеевски в оказване на влияние върху държавната политика в полза на олигархични интереси.
Финансовото издание „Блумбърг“ разглежда събитията през призмата на евроинтеграцията и върховенството на закона.
„Блумбърг“ предупреждава, че приемането на най-бедната държава в ЕС в еврозоната без покрити критерии за правосъдие може да бъде използвано от противниците на разширяването и да навреди на геополитическата стабилност на блока.
Изданието отбелязва още, че премиерът Желязков представя еврото като голям успех, въпреки социологическите данни от юли, показващи значителна съпротива сред населението. Според „Блумбърг“ липсата на стабилно мнозинство след седем предсрочни вота за последните четири години е довела до ерозия на фискалната дисциплина.
Германската медия „Дойче Веле“ фокусира вниманието си върху ролята на младото поколение в демонстрациите.
Германското издание подчертава уникалния начин на комуникация на протеста чрез хумор и социални мрежи:
Примери за това са креативни плакати и песни, насочени срещу статуквото, докато властта се опитва да определи недоволството като антиевропейско – теза, която протестиращите категорично отхвърлят.