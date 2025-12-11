Служители на Районното управление в Сандански задържаха 42-годишен мъж от град София, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Благоевград. Полицейската намеса се е наложила след сигнал, подаден от 34-годишна жена от село Илинденци, с която мъжът е живеел на семейни начала.

Потърпевшата е обяснила пред органите на реда, че в следобедните часове на 10.12.2025 г. е станала жертва на агресия. Инцидентът се е разиграл в района на улица „Гоце Делчев“ в град Сандански. Според показанията ѝ, партньорът ѝ е нанесъл удар в областта на главата, в резултат на което тя е почувствала прилошаване.

Компетентната прокуратура е уведомена за случая. Срещу извършителя е образувано досъдебно производство за изясняване на обстоятелствата.