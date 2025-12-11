НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 11.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Арестуваха 42-годишен софиянец в Сандански след удар срещу партньорката му

          0
          15
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Служители на Районното управление в Сандански задържаха 42-годишен мъж от град София, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Благоевград. Полицейската намеса се е наложила след сигнал, подаден от 34-годишна жена от село Илинденци, с която мъжът е живеел на семейни начала.

          - Реклама -

          Потърпевшата е обяснила пред органите на реда, че в следобедните часове на 10.12.2025 г. е станала жертва на агресия. Инцидентът се е разиграл в района на улица „Гоце Делчев“ в град Сандански. Според показанията ѝ, партньорът ѝ е нанесъл удар в областта на главата, в резултат на което тя е почувствала прилошаване.

          Компетентната прокуратура е уведомена за случая. Срещу извършителя е образувано досъдебно производство за изясняване на обстоятелствата.

          Служители на Районното управление в Сандански задържаха 42-годишен мъж от град София, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Благоевград. Полицейската намеса се е наложила след сигнал, подаден от 34-годишна жена от село Илинденци, с която мъжът е живеел на семейни начала.

          - Реклама -

          Потърпевшата е обяснила пред органите на реда, че в следобедните часове на 10.12.2025 г. е станала жертва на агресия. Инцидентът се е разиграл в района на улица „Гоце Делчев“ в град Сандански. Според показанията ѝ, партньорът ѝ е нанесъл удар в областта на главата, в резултат на което тя е почувствала прилошаване.

          Компетентната прокуратура е уведомена за случая. Срещу извършителя е образувано досъдебно производство за изясняване на обстоятелствата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене въпреки спорната процедура

          Георги Петров -
          Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., съобщи репортер на БГНЕС. Законопроектът бе подкрепен със 122 гласа...
          Политика

          Емануил Йорданов: Държавата има спешна нужда от избори, хората преминаха прага на търпението

          Десислава Димитрова -
          Държавата има необходимост от провеждане на избори и нищо друго, заяви категорично пред БНР бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов.
          Политика

          Ивелин Михайлов: Напрежението ще ескалира, ако кабинетът не подаде оставка

          Десислава Димитрова -
          „Хората не искат повече да се продължава по този начин“, заяви категорично председателят на парламентарната група на „Величие“ Ивелин Михайлов на влизане в сградата на Народното събрание.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions